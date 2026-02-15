No es para decorar: la planta que se ubica en puerta de casa y actúa contra la envidia y la maldad

Una planta, ubicada en el frente de casa, mantiene un efecto protector. Según el Feng Shui, colocarla en esta zona puede cambiar la energía del hogar.

El movimiento energético del hogar comienza mucho antes de abrir la puerta. En el Feng Shui, existe una planta que intenta bloquear influencias negativas antes de que ingresen. Aunque suele verse en patios o balcones, su verdadero poder aparece cuando se coloca justo en el acceso principal.

Esto no se trata de un amuleto mágico. De hecho, es una de las especies más comunes que podemos encontrar. Sin embargo, su ubicación específica (ya sea en maceta o plantada) sería la clave para que funcione como barrera simbólica frente a la envidia y las malas intenciones.

Por qué la ruda se asocia a la protección energética del hogar La ruda (Ruta graveolens) es una planta aromática utilizada desde la antigüedad en rituales de protección en diversas culturas mediterráneas y latinoamericanas. En el Feng Shui, su presencia cerca de la entrada se interpreta como un filtro energético natural que impide el ingreso de vibraciones consideradas densas o desfavorables.

Esta creencia se apoya en la idea de que la puerta principal es “la boca del chi”, es decir, el punto por donde entra la energía vital a la vivienda.

Ubicar una ruda sana y vigorosa en ese sector ayudaría a equilibrar el flujo energético y a generar una sensación de resguardo. Además, su aroma intenso y sus hojas perennes simbolizan resistencia y permanencia, cualidades asociadas a la protección del entorno familiar. Otro aspecto que destaca el Feng Shui es la intención con la que se coloca la planta No debe tenerse por costumbre: debe ubicarse conscientemente, preferentemente a un costado de la puerta y en buen estado, evitando hojas secas o marchitas.

Para esta filosofía china, una planta deteriorada podría representar lo contrario a lo que se busca atraer.