15 de febrero de 2026 - 09:51

No es para decorar: la planta que se ubica en puerta de casa y actúa contra la envidia y la maldad

Una planta, ubicada en el frente de casa, mantiene un efecto protector. Según el Feng Shui, colocarla en esta zona puede cambiar la energía del hogar.

Esta planta actúa como gesto de cuidado y buenos deseos.

Por Lucas Vasquez

Esto no se trata de un amuleto mágico. De hecho, es una de las especies más comunes que podemos encontrar. Sin embargo, su ubicación específica (ya sea en maceta o plantada) sería la clave para que funcione como barrera simbólica frente a la envidia y las malas intenciones.

Por qué la ruda se asocia a la protección energética del hogar

La ruda (Ruta graveolens) es una planta aromática utilizada desde la antigüedad en rituales de protección en diversas culturas mediterráneas y latinoamericanas. En el Feng Shui, su presencia cerca de la entrada se interpreta como un filtro energético natural que impide el ingreso de vibraciones consideradas densas o desfavorables.

  • Esta creencia se apoya en la idea de que la puerta principal es “la boca del chi”, es decir, el punto por donde entra la energía vital a la vivienda.
  • Ubicar una ruda sana y vigorosa en ese sector ayudaría a equilibrar el flujo energético y a generar una sensación de resguardo. Además, su aroma intenso y sus hojas perennes simbolizan resistencia y permanencia, cualidades asociadas a la protección del entorno familiar.

Otro aspecto que destaca el Feng Shui es la intención con la que se coloca la planta

No debe tenerse por costumbre: debe ubicarse conscientemente, preferentemente a un costado de la puerta y en buen estado, evitando hojas secas o marchitas.

Para esta filosofía china, una planta deteriorada podría representar lo contrario a lo que se busca atraer.

Dónde colocar la planta y cómo cuidarla para potenciar su efecto

  • La recomendación de esta práctica ancestral es situarla en la entrada de casa, cualquiera sea el lado de la puerta. Esta ubicación vincula la protección y la estabilidad.
  • Puede estar en maceta si se vive en departamento o plantada directamente en el suelo si hay jardín, siempre procurando que reciba luz solar y tenga buen drenaje.
  • Debe evitarse los lugares de paso donde pueda dañarse, ya que el cuidado de la planta simboliza el cuidado de la energía del hogar.

Regarla de forma moderada y podarla cuando crece demasiado permite mantenerla saludable, lo que refuerza su significado protector dentro de esta tradición.

La planta de ruda continúa ocupando un lugar especial en el imaginario popular y en prácticas como el Feng Shui. Ubicarla en la puerta de casa, ya sea en maceta o plantada, intenta alejar la envidia y la maldad que proviene del exterior.

