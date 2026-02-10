No es decoración: qué significa poner una herradura en la puerta de casa

Colgar una herradura en la puerta no es solo una tradición. Según el Feng Shui, su ubicación y forma influyen directamente en la energía que entra a casa.

La correcta orientación y ubicación de la herradura en la puerta marca un equilibrio energético indispensable.

Una herradura en la puerta de una casa no es solo un objeto decorativo o un símbolo heredado de generaciones anteriores. En la práctica del Feng Shui este elemento tiene un significado energético profundo y una función clara dentro del equilibrio del hogar.

Lejos de ser un simple amuleto, la herradura actúa como un canal simbólico que puede atraer protección, prosperidad y estabilidad, siempre que se coloque de manera correcta. Su forma, material y orientación no son detalles menores dentro de esta filosofía oriental.

En el Feng Shui, la herradura es considerada un objeto de protección. Su forma semicircular representa un contenedor de energía positiva, capaz de atraer y retener el chi beneficioso que ingresa a la vivienda.

Tradicionalmente, se asocia con la buena fortuna porque el hierro es visto como un elemento fuerte que ayuda a bloquear energías negativas del exterior. Colocada en la entrada, la herradura funciona como un filtro energético que protege el interior del hogar.

Cómo debe colocarse para atraer buena energía Según el Feng Shui, la herradura debe colocarse con las puntas hacia arriba, formando una “U”. Esta posición simboliza que la buena energía se acumula y no se escapa.

Cuando se coloca invertida, con las puntas hacia abajo, se interpreta como una pérdida de energía positiva.

Por eso, esta filosofía milenaria China recomienda ubicarla sobre la puerta o en la pared cercana a la entrada, siempre visible y en una posición elevada.

Por qué la entrada es el lugar clave del hogar La puerta principal es considerada la "boca del chi", el punto por donde ingresa la energía al hogar. Todo lo que se coloca en esa zona tiene un impacto directo en el clima energético de la casa.