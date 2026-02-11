Dónde hay que ubicar una planta de tomillo para alejar las malas energías, según el Feng Shui

Es habitual encontrar este tipo de hierbas aromáticas en casa , sobre todo en la cocina. Pero poco se conoce su simbolismo energético. En el Feng Shui , el tomillo tiene un fuerte impacto en la purificación, la protección y la renovación del chi. Por eso, esta planta puede ubicarse en distintos lugares estratégicos dentro de casa para alejar malas energías .

Elegir correctamente el espacio donde ubicar esta planta puede transformar la atmósfera del ambiente . Una mala colocación podría neutralizar su efecto, mientras que el sitio adecuado potencia su capacidad para armonizar el hogar .

En esta práctica milenaria china , la puerta de ingreso es considerada “la boca del chi”, el lugar por donde entra la energía al hogar. Por eso, colocar una planta de tomillo cerca de la entrada principal funciona como un filtro natural que ayuda a impedir el paso de vibraciones densas o negativas.

Tradicionalmente, en distintas culturas se utilizaba para limpiar espacios y fortalecer la claridad mental.

Otro lugar clave para el tomillo son las ventanas y balcones. Estos espacios representan áreas de intercambio entre el interior y el exterior. Colocar allí una planta de tomillo ayuda a armonizar ese flujo y a equilibrar la energía que circula constantemente.

Si la vivienda se encuentra en una zona con mucho movimiento, ruido o tránsito, el tomillo puede actuar como estabilizador energético.

De hecho, su aroma suave también contribuye a generar sensación de calma y claridad, cualidades asociadas a su simbolismo ancestral.

Es importante aclarar que debe evitar la ubicación de esta planta en baños o espacios oscuros donde la humedad excesiva pueda dañarlo, ya que el deterioro de la planta podría representar desequilibrio energético.

El sector sureste del hogar: potencia la prosperidad y la armonía

Dentro del mapa Bagua del Feng Shui, el sector sureste del hogar está vinculado con la prosperidad y la abundancia. Colocar una planta de tomillo en esta zona no solo ayudaría a disipar energías negativas, sino también a fortalecer la estabilidad económica y la armonía familiar.

Para identificar el sector sureste, se toma como referencia la orientación de la vivienda desde la puerta principal.

Una vez localizado, se puede incorporar el tomillo en una maceta de cerámica o barro, materiales asociados al elemento Tierra, que aportan equilibrio.

planta de tomillo feng shui Una planta fuerte y resistente de tomillo, simboliza energía vital en equilibrio. WEB

Para el Feng Shui, el tomillo no es solo una planta aromática, sino un objeto energético. Ubicarlo en la entrada principal, en ventanas estratégicas o en el sector sureste del hogar puede ayudar a bloquear vibraciones negativas y promover armonía.