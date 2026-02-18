18 de febrero de 2026 - 18:25

No es para decorar: qué significa prender una vela en el balcón

Prender una vela en el balcón tiene un significado energético, para el Feng Shui. Según el color, tiene un acto diferente para una atracción positiva.

Además del color, la ubicación en el balcón permite enfocar la intención del acto.

Además del color, la ubicación en el balcón permite enfocar la intención del acto.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

Encender una vela en el balcón no es solo un detalle decorativo. Dentro del Feng Shui, esta acción se asocia con la activación del elemento fuego, considerado fundamental para renovar la energía y crear una barrera simbólica contra influencias negativas que provienen del exterior.

Leé además

La correcta orientación y ubicación de la herradura en la puerta marca un equilibrio energético indispensable.

No es decoración: qué significa poner una herradura en la puerta de casa

Por Lucas Vasquez
el signo del zodiaco que parece el mas bueno de todos, pero guarda rencor durante anos

El signo del zodíaco que parece el más bueno de todos, pero guarda rencor durante años

Por Ignacio Alvarado

Según esta filosofía oriental china, el balcón funciona como un punto de conexión entre la casa y el entorno. Por eso, colocar allí una vela encendida puede ayudar a purificar el ambiente. Según su color, tiene diferentes significados para equilibrar las energías y generar una sensación de protección que se extiende hacia el interior del hogar.

velas en el balcón feng shui
Además del color, la ubicación en el balcón permite enfocar la intención del acto.

Además del color, la ubicación en el balcón permite enfocar la intención del acto.

Por qué el fuego se usa para purificar y proteger

El elemento fuego representa transformación, vitalidad y movimiento. En el Feng Shui se cree que su presencia controlada permite disipar energías densas y activar vibraciones positivas.

  • En este caso, encender una vela en el balcón simboliza iluminar el límite entre el exterior y el interior, creando un espacio más armonioso.
  • Para que el ritual tenga sentido y efecto, debe realizarse con intención y en momentos de calma, evitando corrientes de aire que apaguen la llama.
  • También es importante ubicar la vela en un lugar seguro, preferentemente en un recipiente resistente al calor.
  • Además, este acto debe realizarse al atardecer o durante la noche, momentos en los que la luz de la vela adquiere mayor protagonismo y así potenciar su efecto simbólico de protección y limpieza energética.
velas en el balcón feng shui

Qué significado tiene el color de cada vela

No todas las velas transmiten la misma energía. En el Feng Shui, el color influye en la intención del ritual y en el tipo de vibración que se desea atraer al hogar.

  • Vela blanca: asociada a la pureza, la claridad mental y la paz. Se utiliza para limpiar energías y generar serenidad.
  • Vela roja: vinculada con la pasión, el amor y la fuerza vital. Se enciende cuando se busca activar la energía y la motivación.
  • Vela verde: relacionada con el crecimiento, la salud y la armonía. Ideal para promover bienestar y equilibrio.
  • Vela amarilla: simboliza alegría, optimismo y claridad mental, favoreciendo estados de ánimo positivos.
velas en el balcón feng shui

Prender una vela en el balcón es una práctica sencilla que, según el Feng Shui, ayuda a activar el fuego para purificar y proteger la casa. Más allá de su significado espiritual, también crea un ambiente cálido y sereno que invita al equilibrio y la tranquilidad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El miércoles de ceniza da inicio a la etapa de cuaresma

Hoy es miércoles de ceniza: su significado y qué está prohibido hacer hasta Pascua

Por Redacción Sociedad
reciclar con creatividad: como reutilizar cables de cargadores rotos para hacer llaveros y pulseras

Reciclar con creatividad: cómo reutilizar cables de cargadores rotos para hacer llaveros y pulseras

Por Redacción
El ajo es una opción práctica para una acción rápida ante las picaduras de mosquitos.

Por qué el ajo es una solución casera para aliviar las picaduras de mosquitos

Por Redacción
Con este ingrediente el perfume se vuelve parte de la casa por bastante tiempo.

El método de limpieza japonés para combatir la pereza durante el verano: sus claves y beneficios

Por Redacción