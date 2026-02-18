18 de febrero de 2026 - 08:17

Hoy es miércoles de ceniza: su significado y qué está prohibido hacer hasta Pascua

La fecha marca el inicio de la Cuaresma. Es fundamental para la fe católica al estar relacionada con la Pascua.

El miércoles de ceniza da inicio a la etapa de cuaresma

Este 18 de febrero es miércoles de ceniza, día en que los cristianos del mundo celebran el inicio de la Cuaresma, es decir, los 40 días de preparación para la Pascua (5 de abril).

El significado del miércoles de ceniza

La fecha tiene como objetivo de hacer penitencia para poder fortalecer la vida cristiana y que al llegar a la iglesia para recibir la cruz de ceniza en la frente tenga un sentido integral, más allá de ser una obligación.

Como parte del ritual, se recomienda hacer ayuno para las personas entre 18 y 59 años, y cuando se trata de mayores de 14 años, al menos, abstinencia del consumo de carne.

Miércoles de ceniza: qué significa y qué no se debe hacer (UCC)

El nombre tan particular de esta celebración tiene su razón. La tradición representa un arrepentimiento público de los pecados y es señal de penitencia. Aunque con los años se ha modificado, antes se revestía con ceniza todo el cuerpo y se colocaba encima un vestido. A pesar de la modificación de ese ritual, el nombre ha permanecido y la fecha sigue siendo un pilar del dogma.

Por norma, desde el martes previo al miércoles de ceniza, la mayoría de parroquias católicas quema los materiales que sobraron del Domingo de Ramos del año anterior para obtener esos restos calcinados, tarea de la que puede encargarse desde el párroco de cada parroquia hasta un laico colaborador de la misma.

En un recipiente se reúnen los ramos que sobraron en los templos el año anterior o que en algunas iglesias han sido aportados por los feligreses, y los encienden para que el fuego las convierta en ceniza. Una vez llegado a ese punto, se separan los residuos más delgados para mezclarlos con agua bendita y se los bendice.

El miércoles de ceniza da inicio a la etapa de cuaresma: no se puede comer carnes rojas los viernes hasta el Viernes Santo

Las celebraciones de Pascua no tienen una fecha fija, sino que varían según el calendario de cada año. El eje que marca el calendario litúrgico del primer tercio del año es la Pascua de Resurrección, que se hace “coincidir” con la primera luna llena de la primavera.

Siete días antes llegará el Domingo de Ramos, que marca el arranque de la Semana Santa.

Qué no se puede hacer hasta el Domingo de Pascua

Durante la Cuaresma 2026, que va del 18 de febrero al 2 de abril, la Iglesia Católica recomienda la abstinencia de comer carne roja (vacuna, cerdo) y aves (pollo, pavo) el miércoles de ceniza y todos los viernes, incluyendo el Viernes Santo.

