No es alergia: por qué estornudamos al mirar el sol, según la medicina

Parece alergia o resfrío, pero no lo es: al salir a la calle y mirar el sol rápidamente estornudamos. Este fenómeno activa un reflejo involuntario.

Existen medidas simples que ayudan a controlar el reflejo ante el sol.

Salir a la calle en un día de sol y estornudar de repente es algo común que ocurre últimamente. Aunque esta reacción se la atribuye a la alergia por el polvo o a cambios de temperatura, la medicina describe un mecanismo específico que se activa cuando los ojos reciben una luz intensa.

Este fenómeno, conocido como reflejo fótico del estornudo, no implica una enfermedad ni sensibilidad especial al sol. Se trata de una respuesta involuntaria del sistema nervioso que conecta la visión con la zona nasal, generando una reacción inesperada en cuestión de segundos.

estornudos por el sol Existen medidas simples que ayudan a controlar el reflejo ante el sol. WEB Qué conexión existe entre la reacción del estornudo, el nervio óptico y el trigémino El sitio Healthline explica que cuando una luz brillante entra en los ojos, estimula el nervio óptico, encargado de transmitir la información visual al cerebro.

En algunas personas, esta señal provoca una “interferencia” con el nervio trigémino, responsable de la sensibilidad facial y de controlar funciones relacionadas con la nariz.

con el responsable de la y de controlar funciones relacionadas con la Esa señal cruzada confunde al cerebro, que interpreta el estímulo luminoso como si fuera una irritación nasal. Como resultado, se activa el reflejo del estornudo, un mecanismo diseñado originalmente para expulsar partículas del sistema respiratorio.

que interpreta el como si fuera una Como resultado, se activa el un diseñado originalmente para del sistema respiratorio. La reacción ocurre sin que la persona pueda evitarla, ya que forma parte de respuestas automáticas del organismo. Este reflejo puede heredarse genéticamente y presentarse desde la infancia. Aunque no representa un riesgo para la salud, puede resultar incómodo en situaciones donde la luz cambia de forma repentina, como al salir de un espacio oscuro al exterior.

estornudos por el sol Existen medidas simples que ayudan a controlar el reflejo ante el sol. WEB Por qué no le sucede a todas las personas No todas las personas presentan esta conexión nerviosa cruzada. En quienes no experimentan el reflejo, las señales del nervio óptico y del trigémino permanecen diferenciadas, por lo que la luz intensa solo provoca deslumbramiento o lagrimeo, pero no estornudos.

La intensidad del estímulo también influye Cuanto más fuerte es la luz, mayor es la probabilidad de que se active la respuesta en quienes son propensos.

es la luz, mayor es la de que se active la respuesta en quienes son Por eso, suele ocurrir con el sol directo, flashes de cámaras o reflejos muy brillantes.

de cámaras o muy brillantes. Aunque no se necesita un tratamiento, usar lentes de sol puede reducir el estímulo luminoso y evitar la reacción. estornudos por el sol WEB Estornudar al mirar el sol no es una rareza ni un problema respiratorio, sino un reflejo neurológico que conecta la visión con la nariz.