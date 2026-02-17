El video de la masacre que dejó tres muertos tras un tiroteo en un partido de hockey en Estados Unidos

Una brutal masacre ocurrió en Estados Unidos durante un encuentro de hockey sobre hielo en el estado de Rhode Island, cuando un hombre de 56 años inició un tiroteo dirigido contra su propia familia.

Quién es Robert "Roberta" Dorgan, el hombre que mató a dos familiares en un estadio de hockey sobre hielo

El ataque dejó un saldo de al menos tres personas fallecidas , entre ellas una niña, mientras que otras tres permanecen en estado crítico en el hospital

El agresor fue identificado por las autoridades como Robert Dorgan, quien se quitó la vida tras disparar contra sus familiares durante un partido escolar de su hijo mayor.

La jefa de la Policía de Pawtucket, Tina Goncalves, calificó el incidente como un ataque "selectivo" derivado de una "disputa doméstica".

El pánico estalló poco después de las 15:00 horas, cuando se escucharon más de una decena de disparos consecutivos desde las tribunas, un momento que quedó registrado en la retransmisión en directo del evento.

Las imágenes muestran a jugadores y asistentes escapando precipitadamente del estadio en medio del caos. Según los informes policiales, la intervención de un asistente al partido fue crucial, ya que logró reducir al tirador y evitó que el número de víctimas fuera superior.

Fuentes locales indicaron que entre los fallecidos se encuentran la madre de uno de los jugadores y uno de sus hijos, quien murió tras ser trasladado al hospital. Una hija del atacante informó a los agentes que Dorgan sufría de "problemas de salud mental" y se encontraba "muy enfermo".

Por su parte, los representantes escolares confirmaron que todos los estudiantes presentes fueron localizados y se encuentran fuera de peligro tras ser evacuados en autobuses.

Este trágico suceso ocurre en un contexto de creciente violencia armada en el país. De acuerdo con el Gun Violence Archive, este es el 41º tiroteo masivo en Estados Unidos en los primeros 47 días del año 2026.

Las autoridades locales, con el apoyo de la Policía Estatal y el Buró de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF), continúan con la reconstrucción de los hechos para esclarecer el vínculo total entre el agresor y las víctimas.