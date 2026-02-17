17 de febrero de 2026 - 15:56

El video de la masacre que dejó tres muertos tras un tiroteo en un partido de hockey en Estados Unidos

El atacante abrió fuego contra sus parientes durante un partido escolar. La intervención de un hombre evitó que el número de víctimas fuera mayor.

Las imágenes del tiroteo durante un partido de hockey que dejó un saldo de tres muertos

Las imágenes del tiroteo durante un partido de hockey que dejó un saldo de tres muertos

Foto:

Por Redacción Mundo

Una brutal masacre ocurrió en Estados Unidos durante un encuentro de hockey sobre hielo en el estado de Rhode Island, cuando un hombre de 56 años inició un tiroteo dirigido contra su propia familia.

Leé además

Robert Dorgan, el autor del tiroteo en el estadio de hockey sobre hielo en Pawtucket

Quién es Robert "Roberta" Dorgan, el hombre que mató a dos familiares en un estadio de hockey sobre hielo

Por Redacción Mundo
Masacre en Canadá: al menos diez muertos tras un tiroteo en una escuela de Columbia Británica

Masacre en Canadá: al menos diez muertos tras un tiroteo en una escuela

Por Redacción Mundo

El ataque dejó un saldo de al menos tres personas fallecidas, entre ellas una niña, mientras que otras tres permanecen en estado crítico en el hospital

El agresor fue identificado por las autoridades como Robert Dorgan, quien se quitó la vida tras disparar contra sus familiares durante un partido escolar de su hijo mayor.

La jefa de la Policía de Pawtucket, Tina Goncalves, calificó el incidente como un ataque "selectivo" derivado de una "disputa doméstica".

Embed

El pánico estalló poco después de las 15:00 horas, cuando se escucharon más de una decena de disparos consecutivos desde las tribunas, un momento que quedó registrado en la retransmisión en directo del evento.

Las imágenes muestran a jugadores y asistentes escapando precipitadamente del estadio en medio del caos. Según los informes policiales, la intervención de un asistente al partido fue crucial, ya que logró reducir al tirador y evitó que el número de víctimas fuera superior.

Fuentes locales indicaron que entre los fallecidos se encuentran la madre de uno de los jugadores y uno de sus hijos, quien murió tras ser trasladado al hospital. Una hija del atacante informó a los agentes que Dorgan sufría de "problemas de salud mental" y se encontraba "muy enfermo".

Por su parte, los representantes escolares confirmaron que todos los estudiantes presentes fueron localizados y se encuentran fuera de peligro tras ser evacuados en autobuses.

Este trágico suceso ocurre en un contexto de creciente violencia armada en el país. De acuerdo con el Gun Violence Archive, este es el 41º tiroteo masivo en Estados Unidos en los primeros 47 días del año 2026.

Las autoridades locales, con el apoyo de la Policía Estatal y el Buró de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF), continúan con la reconstrucción de los hechos para esclarecer el vínculo total entre el agresor y las víctimas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El ahora expresidente de Perú, José Jerí.

El Congreso de Perú destituyó al presidente José Jerí

Por Redacción Mundo
Judith Love Cohen, ingeniera de la NASA que salvó la misión del Apolo 13 y madre de una estrella del cine. 

Estaba en trabajo de parto, salvó la misión del Apolo 13 y su hijo se convirtió en una estrella de cine

Por Cristian Reta
Las pirámides ya no solo son de Egipto. Investigadores hallan en Bolivia ciudades ocultas durante siglos. 

No es solo Egipto: descubren pirámides de 22 metros ocultas bajo la selva del Amazonas

Por Cristian Reta
Eclipse solar anular del 17 de febrero de 2026

Eclipse solar anular: así se vio el "anillo de fuego" del 2026

Por Redacción Mundo