Pánico en China: una calle colapsó por las obras del subte y se abrió un enorme bache

El hundimiento ocurrió mientras operarios trabajaban en una nueva línea de metro. Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que el asfalto cedió.

Por Redacción Mundo

El miércoles, en la ciudad de Shanghái, en China, un tramo de la calzada colapsó repentinamente en la intersección de Qixin Road y Li’an Road. El hecho se produjo en una zona vallada donde se llevan adelante las excavaciones para una nueva línea de subte, una de las obras de transporte más ambiciosas de la ciudad.

Las imágenes de las cámaras de seguridad, que se volvieron virales en las últimas horas, muestran el momento exacto en que el suelo desaparece bajo una densa nube de polvo. En el video se observa a varios operarios que, al notar las primeras grietas y el estruendo del colapso, logran huir a gran velocidad para ponerse a salvo antes de que el asfalto terminara de hundirse por completo.

A pesar de la magnitud del cráter, las autoridades confirmaron que no hubo muertos ni heridos. El área ya se encontraba cerrada al tránsito vehicular por las obras, lo que evitó que vehículos particulares cayeran al vacío.

Si bien no se ha emitido un informe oficial definitivo, la principal hipótesis de los medios locales apunta a los trabajos de excavación subterránea. En las redes especularon con posibles filtraciones de agua o fallas estructurales en los muros de contención de la nueva línea de metro.

Shanghái, una de las ciudades más densamente pobladas del planeta, tiene desafíos constantes debido a su suelo blando y la intensa actividad humana. Este tipo de episodios no es aislado. En 2024 una calle en el distrito de Minhang sufrió un hundimiento similar tras la rotura de una tubería troncal.

