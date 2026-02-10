10 de febrero de 2026 - 20:10

La medicina tradicional china indica que debemos beber agua tibia todos los días

Beber agua tibia a diario tiene un sentido profundo en la medicina tradicional china. Cuatro razones explican por qué este hábito sigue vigente.

Esta simple práctica de tomar agua tibia a diario sigue siendo recomendada desde hace siglos.

Esta simple práctica de tomar agua tibia a diario sigue siendo recomendada desde hace siglos.

Foto:

WEB
Por Redacción

Leé además

Según la psicología, las personas de 60 y 70 años atraviesan estas 9 batallas silenciosas.

Según la psicología, las personas de 60 y 70 años atraviesan estas 9 batallas silenciosas

Por Cristian Reta
La caminata diaria mejora la salud cardiovascular y la calidad de vida de las personas adultas.

Para mantener un corazón sano en personas de 40 años, se necesita un tiempo de caminata específico

Por Lucas Vasquez

El sitio Healthline explica que según esta tradición milenaria, el organismo funciona mejor cuando no debe gastar energía extra adaptándose a estímulos extremos. Por eso, el agua tibia se considera un beneficio silencioso que acompaña procesos digestivos, emocionales y respiratorios de manera natural.

consumo de agua tibia
Esta simple práctica de tomar agua tibia a diario sigue siendo recomendada desde hace siglos.

Esta simple práctica de tomar agua tibia a diario sigue siendo recomendada desde hace siglos.

Favorece la digestión y el flujo de energía

Beber agua tibia ayuda a activar suavemente el sistema digestivo sin generar un impacto brusco en el estómago y el bazo.

  • El agua fría, en cambio, es vista como un factor que puede “apagar” el fuego digestivo. El agua tibia acompaña la digestión de los alimentos, favoreciendo un proceso más fluido y evitando la sensación de pesadez después de las comidas.

Mantiene el estómago más blando y equilibrado

La MTC sostiene que el estómago necesita calor moderado para funcionar de manera armónica. El agua tibia contribuye a mantener este órgano relajado, evitando tensiones internas que pueden manifestarse como molestias digestivas.

  • Un estómago “blando” no implica debilidad, sino flexibilidad. Beber agua tibia de forma habitual ayuda a preservar ese equilibrio, facilitando la asimilación de nutrientes y el bienestar general del cuerpo.
consumo de agua tibia

Tranquiliza el cuerpo y reduce el estrés

Otro de los beneficios atribuidos al consumo de agua tibia es su efecto calmante. Según la medicina tradicional china, el calor suave ayuda a regular el sistema nervioso y a disminuir la hiperactividad interna asociada al estrés.

  • Este hábito diario puede generar una sensación de calma progresiva, especialmente cuando se incorpora por la mañana o antes de dormir. El agua tibia actúa como un mensaje de seguridad para el cuerpo, favoreciendo la relajación física y mental.

Ayuda a aliviar síntomas de resfriado

En casos de resfriado o congestión leve, la MTC recomienda líquidos tibios para apoyar al organismo en su proceso de recuperación.

En este caso, el agua tibia ayuda a mantener las vías respiratorias hidratadas y a movilizar mucosidades de forma más natural.

Además, el calor suave contribuye a fortalecer la energía defensiva del cuerpo, conocida como Wei Qi. Por eso, beber agua tibia es visto como un gesto simple que acompaña al sistema inmunológico, especialmente en climas fríos o cambios de estación.

consumo de agua tibia

Para la medicina tradicional china, beber agua tibia todos los días es un hábito que va más allá de la hidratación. Favorece ante estos 4 problemas recurrentes, presentando otra opción favorable para la salud.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Ajustar la cena con alimentos más livianos es un paso simple pero efectivo para dormir mejor.

Los 9 alimentos que debemos evitar a la noche para lograr un descanso perfecto

Por Redacción
Esta fórmula mejora la visibilidad y prolonga la limpieza en el auto.

Mezclar vinagre y agua destilada para el auto: por qué se recomienda y para qué sirve

Por Lucas Vasquez
Arboledas de Mendoza.

El arbolado público requiere más gestión

Por Editorial
Así será el nuevo Aconcagua: reubicación de campamentos, control de agua, energía solar y plan para residuos

Así será el "nuevo" Aconcagua: reubicación de campamentos, control de agua, energía solar y plan para residuos

Por Ignacio de la Rosa