La medicina tradicional china indica que debemos beber agua tibia todos los días

El sitio Healthline explica que según esta tradición milenaria, el organismo funciona mejor cuando no debe gastar energía extra adaptándose a estímulos extremos. Por eso, el agua tibia se considera un beneficio silencioso que acompaña procesos digestivos, emocionales y respiratorios de manera natural.
Favorece la digestión y el flujo de energía
Beber agua tibia ayuda a activar suavemente el sistema digestivo sin generar un impacto brusco en el estómago y el bazo.
El agua fría, en cambio, es vista como un factor que puede “apagar” el fuego digestivo. El agua tibia acompaña la digestión de los alimentos, favoreciendo un proceso más fluido y evitando la sensación de pesadez después de las comidas.
Mantiene el estómago más blando y equilibrado
La MTC sostiene que el estómago necesita calor moderado para funcionar de manera armónica. El agua tibia contribuye a mantener este órgano relajado, evitando tensiones internas que pueden manifestarse como molestias digestivas.
Un estómago “blando” no implica debilidad, sino flexibilidad. Beber agua tibia de forma habitual ayuda a preservar ese equilibrio, facilitando la asimilación de nutrientes y el bienestar general del cuerpo.
Tranquiliza el cuerpo y reduce el estrés
Otro de los beneficios atribuidos al consumo de agua tibia es su efecto calmante. Según la medicina tradicional china, el calor suave ayuda a regular el sistema nervioso y a disminuir la hiperactividad interna asociada al estrés.
Este hábito diario puede generar una sensación de calma progresiva, especialmente cuando se incorpora por la mañana o antes de dormir. El agua tibia actúa como un mensaje de seguridad para el cuerpo, favoreciendo la relajación física y mental.
Ayuda a aliviar síntomas de resfriado
En casos de resfriado o congestión leve, la MTC recomienda líquidos tibios para apoyar al organismo en su proceso de recuperación.
En este caso, el agua tibia ayuda a mantener las vías respiratorias hidratadas y a movilizar mucosidades de forma más natural.
Además, el calor suave contribuye a fortalecer la energía defensiva del cuerpo, conocida como Wei Qi. Por eso, beber agua tibia es visto como un gesto simple que acompaña al sistema inmunológico, especialmente en climas fríos o cambios de estación.
Para la medicina tradicional china, beber agua tibia todos los días es un hábito que va más allá de la hidratación. Favorece ante estos 4 problemas recurrentes, presentando otra opción favorable para la salud.