La medicina tradicional china indica que debemos beber agua tibia todos los días

Beber agua es una recomendación universal , pero su temperatura también importa. En la medicina tradicional china (MTC), explican que consumir agua tibia todos los días no es un detalle menor, sino una práctica clave para mantener el equilibrio interno del cuerpo y la mente.

El sitio Healthline explica que según esta tradición milenaria , el organismo funciona mejor cuando no debe gastar energía extra adaptándose a estímulos extremos. Por eso, el agua tibia se considera un beneficio silencioso que acompaña procesos digestivos, emocionales y respiratorios de manera natural.

Beber agua tibia ayuda a activar suavemente el sistema digestivo sin generar un impacto brusco en el estómago y el bazo.

Esta simple práctica de tomar agua tibia a diario sigue siendo recomendada desde hace siglos.

La MTC sostiene que el estómago necesita calor moderado para funcionar de manera armónica. El agua tibia contribuye a mantener este órgano relajado, evitando tensiones internas que pueden manifestarse como molestias digestivas.

Otro de los beneficios atribuidos al consumo de agua tibia es su efecto calmante . Según la medicina tradicional china, el calor suave ayuda a regular el sistema nervioso y a disminuir la hiperactividad interna asociada al estrés.

Este hábito diario puede generar una sensación de calma progresiva, especialmente cuando se incorpora por la mañana o antes de dormir. El agua tibia actúa como un mensaje de seguridad para el cuerpo, favoreciendo la relajación física y mental.

Ayuda a aliviar síntomas de resfriado

En casos de resfriado o congestión leve, la MTC recomienda líquidos tibios para apoyar al organismo en su proceso de recuperación.

En este caso, el agua tibia ayuda a mantener las vías respiratorias hidratadas y a movilizar mucosidades de forma más natural.

Además, el calor suave contribuye a fortalecer la energía defensiva del cuerpo, conocida como Wei Qi. Por eso, beber agua tibia es visto como un gesto simple que acompaña al sistema inmunológico, especialmente en climas fríos o cambios de estación.

consumo de agua tibia WEB

Para la medicina tradicional china, beber agua tibia todos los días es un hábito que va más allá de la hidratación. Favorece ante estos 4 problemas recurrentes, presentando otra opción favorable para la salud.