Los 9 alimentos que debemos evitar a la noche para lograr un descanso perfecto

Dormir bien no depende solo de la cantidad de horas. Lo que se come durante la noche tiene un impacto directo en la calidad del descanso, la digestión y los despertares nocturnos. Sin embargo, algunos hábitos al ingerir alimentos durante la cena pasan desapercibidos y se repiten casi a diario.

Ciertas comidas activan el sistema nervioso, dificultan la digestión o alteran los ciclos naturales del descanso. Identificarlos es clave para lograr un sueño profundo y reparador sin necesidad de cambios extremos en la cena.

Los alimentos que conviene evitar antes de dormir Los dulces encabezan la lista. El exceso de azúcar provoca picos de glucosa que activan el organismo cuando debería relajarse, generando despertares nocturnos y sueño liviano.

También, las gaseosas y las bebidas energéticas combinan azúcar con cafeína u otros estimulantes. Esta mezcla estimula el sistema nervioso y puede retrasar el inicio del sueño incluso horas después de consumirlas.

Los snacks salados y los alimentos procesados suelen contener sodio y aditivos que favorecen la retención de líquidos y la incomodidad digestiva durante la noche, afectando la continuidad del descanso.

Los platos especiados pueden generar acidez o reflujo, especialmente al acostarse. Lo mismo ocurre con las comidas grasosas, que necesitan más tiempo de digestión y obligan al cuerpo a mantenerse activo cuando debería entrar en reposo.

El alcohol no debemos evitarlo nombrar. Aunque puede generar somnolencia inicial, fragmenta el sueño profundo y aumenta los despertares.

Por último, el café: incluso consumido varias horas antes, y otras bebidas con cafeína interfieren directamente con el ciclo natural del sueño.

Qué alimentos sí se recomiendan para la noche En contraste, los expertos de Sleep Foundation recomiendan optar por alimentos de fácil digestión durante la noche. Preparaciones simples ayudan al cuerpo a relajarse y favorecen un descanso continuo.

Las verduras cocidas, como zapallo, zanahoria o zucchini, son una opción ideal porque aportan nutrientes sin sobrecargar el sistema digestivo. También se aconsejan comidas tibias y en porciones moderadas.

Otra clave es la combinación equilibrada de carbohidratos y proteínas. Por ejemplo, arroz con pollo, pasta integral con verduras o una tostada con queso magro. Esta mezcla ayuda a estabilizar la glucosa y favorece la producción de neurotransmisores relacionados con el sueño.

