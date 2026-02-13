Tras la evacuación de la 11, la misión Crew-12 de NASA y SpaceX despegó a la Estación Espacial

Cuatro astronautas iniciarán una estancia de nueve meses en el laboratorio orbital ubicado a 400 km de la Tierra.

Lanzamiento exitoso: la misión Crew-12 de la NASA y SpaceX ya viaja rumbo a la Estación Espacial Internacional.

En una nueva alianza estratégica entre la NASA y SpaceX, este viernes se concretó con éxito el lanzamiento de la misión Crew-12. El cohete Falcon 9 despegó pasadas las 7.15 (hora argentina) desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 40 en Cabo Cañaveral, Florida, transportando a una tripulación internacional hacia la Estación Espacial Internacional(EEI).

El equipo a bordo de la cápsula Dragon está integrado por la comandante Jessica Meir (NASA), el piloto Jack Hathaway (NASA), el cosmonauta Andrei Fedyaev (Roscosmos) y la especialista Sophie Adenot (ESA). Para Hathaway y Adenot, este vuelo marca su esperado debut en el espacio.

Una misión adelantada por escasez de personal El lanzamiento de la Crew-12 cobró importancia debido a que el laboratorio orbital se encontraba operando con una tripulación reducida de solo tres personas. Esta situación se originó tras el regreso anticipado de la Crew-11 en enero, debido a una situación médica de uno de sus integrantes que, por motivos de privacidad, no fue detallada por la NASA.

Embed Liftoff of Crew-12! pic.twitter.com/jQ804lyjkm — SpaceX (@SpaceX) February 13, 2026 La agencia espacial insistió en que mantener la dotación completa de siete tripulantes es vital para justificar y maximizar la productividad de una estación cuyo mantenimiento cuesta US$ 3.000 millones anuales.

Durante su rotación de aproximadamente nueve meses (formando parte de las expediciones 74 y 75), los astronautas llevarán a cabo una ambiciosa agenda científica, como ecografías de vasos sanguíneos para investigar cambios en la circulación en microgravedad y rstudios sobre las bacterias que causan neumonía. Además, realizarán un simulacro de aterrizaje en la Luna para evaluar cómo afectan los cambios repentinos de gravedad al cuerpo humano.