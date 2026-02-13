13 de febrero de 2026 - 08:50

Tras la evacuación de la 11, la misión Crew-12 de NASA y SpaceX despegó a la Estación Espacial

Cuatro astronautas iniciarán una estancia de nueve meses en el laboratorio orbital ubicado a 400 km de la Tierra.

Lanzamiento exitoso: la misión Crew-12 de la NASA y SpaceX ya viaja rumbo a la Estación Espacial Internacional.

Foto:

NASA
Los tripulantes de la misión Crew-12.

Foto:

NASA
Por Redacción Mundo

En una nueva alianza estratégica entre la NASA y SpaceX, este viernes se concretó con éxito el lanzamiento de la misión Crew-12. El cohete Falcon 9 despegó pasadas las 7.15 (hora argentina) desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 40 en Cabo Cañaveral, Florida, transportando a una tripulación internacional hacia la Estación Espacial Internacional(EEI).

El equipo a bordo de la cápsula Dragon está integrado por la comandante Jessica Meir (NASA), el piloto Jack Hathaway (NASA), el cosmonauta Andrei Fedyaev (Roscosmos) y la especialista Sophie Adenot (ESA). Para Hathaway y Adenot, este vuelo marca su esperado debut en el espacio.

Una misión adelantada por escasez de personal

El lanzamiento de la Crew-12 cobró importancia debido a que el laboratorio orbital se encontraba operando con una tripulación reducida de solo tres personas. Esta situación se originó tras el regreso anticipado de la Crew-11 en enero, debido a una situación médica de uno de sus integrantes que, por motivos de privacidad, no fue detallada por la NASA.

La agencia espacial insistió en que mantener la dotación completa de siete tripulantes es vital para justificar y maximizar la productividad de una estación cuyo mantenimiento cuesta US$ 3.000 millones anuales.

Durante su rotación de aproximadamente nueve meses (formando parte de las expediciones 74 y 75), los astronautas llevarán a cabo una ambiciosa agenda científica, como ecografías de vasos sanguíneos para investigar cambios en la circulación en microgravedad y rstudios sobre las bacterias que causan neumonía. Además, realizarán un simulacro de aterrizaje en la Luna para evaluar cómo afectan los cambios repentinos de gravedad al cuerpo humano.

El viaje hacia la EEI tendrá una duración de un día completo. Una vez allí, la tripulación se unirá a sus colegas para continuar con el legado de cooperación multinacional entre Estados Unidos, Rusia, Europa y Japón, que mantiene habitada la estación de forma ininterrumpida desde el año 2000.

