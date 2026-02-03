3 de febrero de 2026 - 16:15

Se retrasa el lanzamiento de la misión Artemis II, el viaje que marcará el regreso del hombre a la Luna

La NASA postergó la misión prevista para febrero, luego de detectar fallas en los ensayos previos al despegue.

El lanzamiento que, llevará nuevamente al hombre a la Luna, fue reprogramado y se estima se realizará en el mes de marzo.  

Foto:

Por Redacción Mundo

Tras una serie de evaluaciones técnicas y la finalización de un ensayo general el pasado 3 de febrero, en sus redes sociales la NASA informó que “apuntará a marzo como la primera oportunidad de lanzamiento posible para la misión Artemis II”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NASA/status/2018582079013831128&partner=&hide_thread=false

Nueva fecha de lanzamiento

Este lunes 2 de febrero, ingenieros de la NASA identificaron una fuga de hidrógeno líquido en el segmento inferior del cohete SLS, según la información confirmada por NBC News. El “wet dress rehearsal” consiste en cargar más de 2.600.000 litros de propelente criogénico y efectuar una cuenta regresiva simulada, con el objetivo de verificar el funcionamiento de todos los sistemas en condiciones reales.

Según medios locales, la fuga se detectó en los minutos previos a finalizar el procedimiento. A partir de este inconveniente, la agencia tuvo que proceder a suspender la prueba.

Según la publicación Space, la misión Artemis II podría realizarse en el mes de marzo. Dentro de las opciones, se encuentran los días del 6 al 9, y el día 11. En caso de que el lanzamiento no pueda realizarse en dichas fechas, se abre la posibilidad de realizar el viaje en el mes de abril, con lanzamientos posibles el 1, el 3, el 6 y el 30 de ese mes.

La tripulación a cargo de la misión

El equipo que realizará el viaje, está integrado por Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, astronautas de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense.

Los cuatro astronautas permanecían en aislamiento desde el 21 de enero, cuando el lanzamiento aún estaba previsto para febrero. Sin embargo, tras la reprogramación del despegue, la tripulación deberá volver a ingresar en cuarentena aproximadamente dos semanas antes de la nueva fecha de lanzamiento.

HAJ6QkKXcAA4xox

Este suceso histórico sucede medio siglo después de la Apolo 17. El éxito de este viaje significaría la oportunidad de que la humanidad pueda volver a caminar sobre la Luna.

