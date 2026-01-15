15 de enero de 2026 - 17:40

Cuatro astronautas tuvieron que regresar a la Tierra por una evacuación médica: así fue su llegada

Los tripulantes a cargo de la misión Crew- 11, luego de aterrizar se sometieron a pruebas médicas. El equipo estuvo durante 167 días en órbita.

E l malestar d eun astronauta a bordo de la nave obligó el regreso anticipado de la misión Crew-11 a la Tierra.

Foto:

Por Redacción Mundo

Este jueves 15 de enero, la tripulación completa de la misión Crew-11 regresó a la Tierra antes de lo previsto debido a que uno de los astronautas se encontraba enfermo. Este caso, es reconocido por ser la primera vez que una misión debe concluir antes de lo programado por una situación médica.

La cápsula SpaceX Crew Dragon Endeavour aterrizó sobre el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego , California. El fin del viaje se produjo tras permanecer 167 días en órbita. A bordo de la nave se encontraban los astronautas Zena Cardman y Mike Fincke, ambos de la NASA; Kimiya Yui, de la agencia japonesa JAXA; y Oleg Platonov, de la agencia rusa Roscosmos.

Embed

El primero en salir de la nave ha sido Michael 'Mike' Fincke (NASA), astronauta de 58 años que ahora suma 549 días acumulados en el espacio, lo que lo sitúa en el cuarto puesto histórico entre los estadounidenses con más tiempo fuera de la Tierra. Al salir, saludó sonriente y luego fue acomodado en una camilla.

La segunda en abandonar la nave fue Zena Cardman, comandante de la misión y debutante en órbita. Por último, los otros dos integrantes del equipo, Kimiya Yui, de la JAXA, y Oleg Platonov, de Roscosmos.

astronautas crew 11

Los astronautas se someten a controles médicos

Una vez la cápsula ha estado asegurada en la cubierta del buque de recuperación, el equipo de SpaceX y la NASA e inició el protocolo estándar: se fijó la nave para evitar movimientos por el oleaje, se midieron los gases y se comprobó la presurización interna antes de abrir la escotilla.

Tras su regreso, los astronautas han recibido una evaluación médica rápida dentro de la propia nave. Solo entonces ha comenzado la salida, uno a uno y con ayuda del equipo de recuperación.

Este procedimiento es habitual tras estancias prolongadas en microgravedad, ya que el regreso inmediato a la gravedad terrestre suele provocar mareos, debilidad muscular y problemas de equilibrio.

Por motivos de privacidad, la NASA no ha revelado la identidad del astronauta cuyo malestar provocó el retorno anticipado. En las próximas horas, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, brindará una conferencia de prensa para ofrecer más detalles sobre la condición general del equipo.

