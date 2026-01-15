Histórica misión de la NASA: cuatro astronautas debieron ser traídos a la Tierra por una urgencia médica

Un equipo de cuatro astronautas regresó de manera anticipada a la Tierra este jueves luego de que uno de sus integrantes sufriera un problema de salud en órbita.

Se trató de la primera evacuación médica de la historia de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio ( NASA , por sus siglas en inglés) , un hecho inédito que obligó a dar por terminada la misión en la Estación Espacial Internacional con más de un mes de anticipación.

La cápsula de SpaceX amerizó durante la noche en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego , menos de 11 horas después de que la tripulación abandonara la estación espacial. La maniobra se desarrolló sin complicaciones y no requirió modificaciones técnicas especiales, según informaron las autoridades.

“Es estupendo estar en casa”, expresó Zena Cardman , astronauta de la NASA y comandante de la cápsula, tras el aterrizaje.

El regreso inesperado dejó a la Estación Espacial Internacional con una dotación reducida: apenas un astronauta estadounidense y dos cosmonautas rusos permanecen ahora a bordo del laboratorio orbital. Ante ese escenario, la NASA y SpaceX evalúan adelantar el lanzamiento de una nueva tripulación de cuatro personas , previsto por el momento para mediados de febrero.

Junto a Cardman regresaron Mike Fincke, también de la NASA, el japonés Kimiya Yui y el cosmonauta ruso Oleg Platonov.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NASA/status/2011723553658585476?s=20&partner=&hide_thread=false Welcome home, Crew-11! At 3:41am ET (0841 UTC), the @SpaceX Dragon spacecraft splashed down off the coast of San Diego, California. pic.twitter.com/8LFpdKwizc — NASA (@NASA) January 15, 2026

Qué se sabe del regreso anticipado de los astronautas: caminatas espaciales suspendidas

Las autoridades evitaron identificar al astronauta que sufrió el problema de salud o brindar detalles sobre su condición, aludiendo a la privacidad médica.

Desde la agencia espacial explicaron que la persona afectada se encontraba estable en órbita, pero que se tomó la decisión de regresar a la Tierra para garantizar una atención médica adecuada y realizar estudios diagnósticos más exhaustivos. El operativo de reentrada y amerizaje se desarrolló bajo los protocolos habituales y el barco de recuperación contó con su equipo médico estándar.

Tras ser retirados de la cápsula, los astronautas fueron asistidos uno por uno, colocados en camillas reclinables y trasladados para controles médicos de rutina, mientras saludaban a las cámaras. Posteriormente, fueron derivados a un hospital local para evaluaciones más detalladas antes de regresar a su base en Houston. No se informó cuándo Platonov volverá a Rusia.

El operativo fue seguido desde el Centro de Control de Misión de la NASA, donde estuvo presente Jared Isaacman, recientemente designado administrador de la agencia espacial.

La NASA insistió durante toda la semana en que no se trató de una emergencia.

El problema de salud se manifestó el 7 de enero, lo que llevó primero a cancelar una caminata espacial programada de Cardman y Fincke y, finalmente, a tomar la decisión del retorno anticipado. Fue la primera vez que la agencia estadounidense acortó una misión espacial por motivos médicos, algo que el programa espacial ruso sí había hecho décadas atrás.

La estación espacial ya operó en otras oportunidades con tripulaciones reducidas, incluso con solo dos astronautas. Sin embargo, la NASA advirtió que no podrá realizar caminatas espaciales, ni siquiera ante una emergencia, hasta la llegada de la próxima misión, integrada por dos estadounidenses, un astronauta francés y un cosmonauta ruso.