Insultó a Trump en una planta de Ford, lo suspendieron y una colecta online le donó casi 300 mil dólares

El episodio ocurrió durante una visita del presidente estadounidense a una planta automotriz en Michigan. Tras los gritos de un obrero, Trump reaccionó con gestos obscenos. La sanción laboral derivó en una campaña solidaria que, en pocas horas, reunió una suma millonaria en su apoyo.
Durante una recorrida de Donald Trump por la planta de ensamblaje de Ford en Detroit, un episodio inesperado quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales. Mientras el mandatario avanzaba por las instalaciones, un trabajador le gritó desde un estacionamiento, acusándolo de ser “defensor de pedófilos”. La reacción del presidente fue inmediata: levantó el dedo medio y repitió varias veces una expresión ofensiva dirigida al obrero.
Las imágenes circularon con rapidez en la red social X y generaron una fuerte repercusión pública. Poco después, se conoció la identidad del trabajador: TJ Sabula, de 40 años, empleado de la automotriz. En declaraciones al diario The Washington Post, Sabula confirmó que, tras el episodio, la empresa decidió suspenderlo de su puesto.
El propio trabajador relató que no es simpatizante de Trump, aunque reconoció haber votado en el pasado a otros candidatos republicanos. “No siento que el destino te mire con frecuencia, y cuando lo haga, más vale que estés listo para aprovechar la oportunidad”, expresó Sabula al referirse a lo ocurrido durante la visita presidencial, que tenía como objetivo reforzar la política de impulso a la manufactura nacional.
La Casa Blanca defendió a Trump
Consultada por los medios, la Casa Blanca respaldó la reacción del presidente y sostuvo que el gesto realizado durante el cruce fue “apropiado”. El episodio se dio en un contexto de controversias previas que rodean a Trump en 2025, vinculadas al caso del magnate Jeffrey Epstein y a la publicación parcial de documentos judiciales relacionados con esa causa, decisión que generó críticas por parte de legisladores demócratas y de las víctimas.
Tras la suspensión laboral, la situación dio un giro inesperado. Usuarios de internet impulsaron una colecta solidaria en la plataforma GoFundMe para asistir económicamente al trabajador. En apenas 24 horas, la campaña reunió cerca de 300 mil dólares gracias a miles de aportantes.
Hasta este miércoles por la tarde, alrededor de 10 mil personas habían donado un total de 288 mil dólares. Entre los contribuyentes figuró la banda de punk rock Dropkick Murphys. En la descripción de la campaña se detalla que Sabula es padre de dos hijos, esposo y miembro del sindicato United Auto Workers, y que los fondos serán destinados a sostener a su familia durante este período de incertidumbre laboral.