Insultó a Trump en una planta de Ford, lo suspendieron y una colecta online le donó casi 300 mil dólares

Un cruce con Donald Trump en una fábrica de Ford terminó con un trabajador suspendido y una colecta virtual que reunió casi 300 mil dólares en 24 horas.

Tras los gritos de un obrero, Trump reaccionó con gestos obscenos. La sanción laboral derivó en una campaña solidaria que, en pocas horas, reunió una suma millonaria en su apoyo.

El episodio ocurrió durante una visita del presidente estadounidense a una planta automotriz en Michigan. Tras los gritos de un obrero, Trump reaccionó con gestos obscenos. La sanción laboral derivó en una campaña solidaria que, en pocas horas, reunió una suma millonaria en su apoyo.

Durante una recorrida de Donald Trump por la planta de ensamblaje de Ford en Detroit, un episodio inesperado quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales. Mientras el mandatario avanzaba por las instalaciones, un trabajador le gritó desde un estacionamiento, acusándolo de ser “defensor de pedófilos”. La reacción del presidente fue inmediata: levantó el dedo medio y repitió varias veces una expresión ofensiva dirigida al obrero.

Las imágenes circularon con rapidez en la red social X y generaron una fuerte repercusión pública. Poco después, se conoció la identidad del trabajador: TJ Sabula, de 40 años, empleado de la automotriz. En declaraciones al diario The Washington Post, Sabula confirmó que, tras el episodio, la empresa decidió suspenderlo de su puesto.

El propio trabajador relató que no es simpatizante de Trump, aunque reconoció haber votado en el pasado a otros candidatos republicanos. “No siento que el destino te mire con frecuencia, y cuando lo haga, más vale que estés listo para aprovechar la oportunidad”, expresó Sabula al referirse a lo ocurrido durante la visita presidencial, que tenía como objetivo reforzar la política de impulso a la manufactura nacional.

Embed Durante su visita a una planta automotriz en Michigan, Trump insultó y le enseñó el dedo medio a un empleado del lugar.



De acuerdo con un video difundido en redes sociales, el trabajador le gritó a Trump que era un “protector de pedóf1l0s”, por su manejo del caso Epstein. pic.twitter.com/577ITtgQbm — Noticias EstrellaTV (@NEstrellaTv) January 14, 2026 La Casa Blanca defendió a Trump Consultada por los medios, la Casa Blanca respaldó la reacción del presidente y sostuvo que el gesto realizado durante el cruce fue “apropiado”. El episodio se dio en un contexto de controversias previas que rodean a Trump en 2025, vinculadas al caso del magnate Jeffrey Epstein y a la publicación parcial de documentos judiciales relacionados con esa causa, decisión que generó críticas por parte de legisladores demócratas y de las víctimas.