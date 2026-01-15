15 de enero de 2026 - 09:30

Rusia interfiere en el mar Báltico y obliga a barcos y aviones a usar navegación antigua

Las intensas interferencias en el mar Báltico y Finlandia han forzado al transporte a rescatar tecnologías del siglo pasado para evitar colisiones y desvíos.

Por Cristian Reta

Un preocupante aumento de interferencias en la navegación por satélite en el mar Báltico y Finlandia ha forzado a barcos y aviones a retomar métodos tradicionales. Este fenómeno, atribuido a Rusia, pone en riesgo la seguridad global al inutilizar el GPS, obligando a los tripulantes a confiar nuevamente en señales de radio y mapas analógicos.

El retorno de los radiofaros y la navegación híbrida

La dependencia tecnológica de nuestra era enfrenta un desafío sin precedentes en las gélidas aguas del norte de Europa. Debido a un incremento agudo en la interferencia de las señales de navegación por satélite, el transporte marítimo y aéreo se ha visto obligado a retroceder en el tiempo. Ante la inestabilidad de los sistemas modernos, muchos países ya han comenzado a restaurar el funcionamiento de antiguos radiofaros. Esta medida, que parecería extraída de un manual de navegación de mediados del siglo XX, busca garantizar que los capitanes y pilotos tengan un punto de referencia fiable cuando las pantallas digitales fallan o muestran datos erróneos.

La situación no es menor: expertos señalan que el futuro inmediato depende de la implementación de sistemas híbridos. Estos dispositivos están diseñados para alternar automáticamente entre diferentes fuentes de datos, como sensores, mapas físicos y satélites, dependiendo de cuál sea más confiable en un momento determinado. Sin embargo, la transición no es sencilla ni barata, ya que el desarrollo y la instalación de estas tecnologías requieren inversiones significativas e investigaciones profundas para adaptarse a la nueva realidad de la guerra electrónica.

"Spoofing": cuando el radar miente sobre tu ubicación

Uno de los aspectos más alarmantes de esta crisis es el uso del "spoofing", una técnica que consiste en falsificar señales de localización para engañar a los sistemas de navegación. A diferencia del simple bloqueo de señal, el spoofing hace que un barco o avión crea que está en una posición diferente a la real, lo cual es extremadamente peligroso para la seguridad del tráfico comercial. De hecho, en mayo de 2025, las interferencias provenientes de Rusia provocaron que múltiples embarcaciones desaparecieran de los radares, generando un caos logístico en el mar Báltico.

Investigaciones recientes de expertos polacos han revelado un dato sorprendente: las fuentes de estas interferencias no siempre están en tierra firme. Se ha descubierto que los equipos de guerra electrónica pueden estar ocultos en barcos en movimiento, lo que dificulta enormemente su localización y neutralización. Ante esta amenaza móvil, la Unión Europea y la Agencia Espacial Europea están trabajando contrarreloj en un sistema de pequeños satélites de órbita baja para complicar las interferencias, aunque admiten que esto no las eliminará por completo. Mientras tanto, desde finales del año pasado, el sistema Galileo ya ofrece un servicio de verificación para que los usuarios puedan comprobar si la señal que reciben es auténtica o un engaño digital.

