Un estudio de la NASA confirmó que la Tierra perdió su simetría y se está oscureciendo: causas y efectos

El planeta Tierra perdió su asimetría y se está oscureciendo , según un estudio de la NASA. La reciente investigación de la Agencia Espacial de Estados Unidos fue publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Un meteorito iluminó el cielo de Mendoza como una "bola de fuego"

Tragedia en Indonesia: al menos 60 muertos por el derrumbe de una escuela islámica en Java Oriental

En el informe se explica que la Tierra ya no refleja luz solar de manera equilibrada entre hemisferios. En detalle, el norte perdió la capacidad de reflejar energía hacia el espacio más rápido que el sur .

Para este estudio los especialistas analizaron 24 años de observaciones satelitales . De esta manera, comprobaron la diferencia en el proceso que lleva el nombre de Simetría hemisférica en el albedo .

Siguiendo la explicación de los investigadores, la principal causa de que la Tierra esté perdiendo la capacidad de reflejar la radiación solar tendría que ver con el cambio climático: “Se observaron todo tipo de cosas en observaciones y simulaciones que tienden a sugerir que esta simetría hemisférica es una propiedad fundamental del sistema climático , pero nadie encontró un marco teórico ni una explicación para ello”, aseguró Norman Loeb, físico del Centro de Investigación Langley de la NASA.

Un estudio de la NASA afirma que la Tierra se volvió más oscura en el hemisferio norte.

Un estudio de la NASA afirma que la Tierra se volvió más oscura en el hemisferio norte

Langley dirigió el nuevo estudio y al respecto señaló: “Siempre observamos, pero no lo explicamos completamente” . Por cita un ejemplo, la pérdida de hielo marino y nieve en el Ártico, que reflejan luz solar, deja expuestas áreas oscuras que absorben más calor.

A su vez, la absorción de radiación es reforzada por el aumento de vapor en la atmósfera. Y, aunque se trata de una buena noticia, la reducción de la contaminación industrial en Europa, Estados Unidos y China también hizo que disminuyeran las partículas en suspensión que incrementan el reflejo solar.

Si bien la diferencia entre la capacidad de reflejo actual y la de antes del estudio de la NASA es mínima, el fenómeno puede tener efectos acumulativos a largo plazo.

La diferencia en albedo cuestiona modelos climáticos con errores de hasta cinco W/m² La diferencia en albedo cuestiona modelos climáticos con errores de hasta cinco W/m² lo que complica las predicciones de futuro. PNAS

Los efectos

El físico de la NASA brindó más detalles: “La suma de todas estas piezas da como resultado esta tendencia". Y agregó: “Pero lo que me resultaba misterioso era que las nubes no compensaban. Si esta simetría hemisférica es una propiedad fundamental del sistema, las nubes deberían proporcionar más reflexión en el hemisferio norte para compensar las propiedades no nubosas. Y no lo veo, al menos, todavía no”.

La pérdida de simetría podría influir -muy lentamente- en las frecuencias de las olas de calor, el derretimiento de los glaciares y la distribución de lluvias. Sobre este último punto, la Zona de Convergencia Intertropical, región donde se concentra gran parte de las precipitaciones del planeta, se desplazó hacia el norte, lo que podría modificar el flujo de agua en América Central, África subsahariana y el sudeste asiático.

En ese marco, la NASA sostiene que el sistema climático del planeta puede modificarse y apartarse de lo esperable. Mientras tanto, la investigación y el monitorio continúa en curso.