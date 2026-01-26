La humanidad se prepara para desaparecer otra vez detrás de la Luna

La cuenta regresiva para el regreso de la humanidad a las cercanías lunares ha comenzado. Los cuatro astronautas de la misión Artemis II ya se encuentran en aislamiento preventivo , un paso crítico para evitar que cualquier enfermedad comprometa el lanzamiento programado para el 6 de febrero de 2026 . Es el inicio de una era histórica .

La misión Artemis II marca un antes y un después en la exploración moderna. Ya no se trata solo de enviar cámaras, como ocurrió en noviembre de 2022 cuando la nave Orión capturó la impactante imagen de la Tierra ocultándose tras el borde brillante de la Luna . En aquel momento, ocho mil millones de personas “desaparecieron” momentáneamente en la inmensidad del espacio desde la perspectiva de la nave. Esta vez, hay vidas humanas en juego .

Para asegurar que nada falle en esta etapa crucial, la NASA y la Agencia Espacial Canadiense han activado oficialmente la fase final de preparación : la cuarentena previa al lanzamiento. Desde el pasado viernes, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen se encuentran en un aislamiento estricto .

Este procedimiento forma parte del programa de estabilización de salud , una medida diseñada para minimizar cualquier riesgo de enfermedad que pudiera retrasar o incluso comprometer la misión. En un entorno de alta complejidad como el espacio, un simple virus respiratorio podría tener consecuencias graves para la tripulación y el éxito de los experimentos.

El período de aislamiento suele comenzar aproximadamente 14 días antes de la fecha prevista para el despegue. Iniciar este proceso ahora no es una decisión al azar; permite a los equipos técnicos mantener la máxima flexibilidad dentro de la ventana de lanzamiento de febrero de 2026 ante cualquier imprevisto meteorológico o técnico .

El desafío de superar los récords de la misión anterior

Si el tiempo u otras causas no lo impiden, el lanzamiento se producirá el 6 de febrero. El objetivo es que Artemis II pruebe sistemas clave que permitirán expediciones mucho más ambiciosas en el futuro. Esta misión es el paso previo necesario para la eventual vuelta de la humanidad a la superficie lunar y los preparativos para un viaje tripulado a Marte.

La base de este viaje se apoya en los logros de Artemis I. En noviembre de 2022, la nave Orión alcanzó una distancia máxima de más de 400.000 kilómetros de la Tierra, superando el récord establecido por el Apolo 13 como la nave espacial diseñada para la exploración humana que llegó más lejos.

image

Durante aquel vuelo, la nave se ubicó en una órbita retrógrada distante, situada a unos 92.000 kilómetros más allá de la Luna, moviéndose en dirección opuesta a su órbita alrededor de la Tierra. Ahora, los cuatro astronautas en cuarentena se preparan para experimentar este entorno de primera mano.

El contexto de este viaje coincide con una era de grandes hallazgos espaciales. Solo durante el año 2025 se descubrieron más de 100 lunas nuevas en nuestro sistema solar gracias a los avances en la tecnología de observación. Mientras los astronautas permanecen aislados para proteger su salud, la ciencia sigue revelando que aún queda mucho por explorar más allá de nuestro propio mundo natal.