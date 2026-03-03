Cada vez más argentinos eliminan el parquet y las alfombras de sus viviendas: este suelo se ha convertido en un éxito

El parquet tradicional exige pulido, plastificado y cuidados constantes. Las alfombras, en cambio, retienen humedad y suciedad, algo poco compatible con la vida actual. En términos de diseño del hogar, estos materiales fragmentan visualmente los ambientes y pueden achicar la percepción del espacio, sobre todo en departamentos medianos o chicos.
El porcelanato símil madera gana terreno
La alternativa que se convirtió en éxito es el porcelanato símil madera. Este material combina la estética cálida del piso tradicional con la resistencia y bajo mantenimiento de la cerámica de alta prestación. Desde la decoración, se destaca su capacidad para adaptarse tanto a estilos modernos como clásicos sin perder elegancia.
A diferencia del parquet, el porcelanato no se raya con facilidad ni requiere tratamientos periódicos. Además, permite una continuidad visual entre ambientes, incluso integrando cocina y living con el mismo material. En proyectos de arquitectura, esta unificación mejora la amplitud y aporta una imagen más actual.
Otro punto clave es la durabilidad. Este tipo de suelo resiste humedad, cambios de temperatura y alto tránsito, lo que lo vuelve ideal para familias y mascotas. Desde el diseño, también se valoran los nuevos formatos largos y angostos, que imitan tablones reales y refuerzan la sensación de profundidad.
Además, el porcelanato puede combinarse con sistemas de losa radiante, algo que con alfombras resulta menos eficiente. Esta compatibilidad técnica amplía sus ventajas y lo posiciona como una opción integral, no solo estética.
Para muchos argentinos, el cambio no es solo visual, sino práctico. Eliminar parquet y alfombras implica menos mantenimiento y mayor higiene diaria. Así, el suelo deja de ser un problema y se convierte en un aliado del confort moderno.