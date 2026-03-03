3 de marzo de 2026 - 12:42

Cada vez más argentinos eliminan el parquet y las alfombras de sus viviendas: este suelo se ha convertido en un éxito

Desde la arquitectura, el diseño y la decoración, crece una tendencia que redefine los suelos y cambia la forma de habitar.

image
Por Ignacio Alvarado

El parquet tradicional exige pulido, plastificado y cuidados constantes. Las alfombras, en cambio, retienen humedad y suciedad, algo poco compatible con la vida actual. En términos de diseño del hogar, estos materiales fragmentan visualmente los ambientes y pueden achicar la percepción del espacio, sobre todo en departamentos medianos o chicos.

image

El porcelanato símil madera gana terreno

La alternativa que se convirtió en éxito es el porcelanato símil madera. Este material combina la estética cálida del piso tradicional con la resistencia y bajo mantenimiento de la cerámica de alta prestación. Desde la decoración, se destaca su capacidad para adaptarse tanto a estilos modernos como clásicos sin perder elegancia.

A diferencia del parquet, el porcelanato no se raya con facilidad ni requiere tratamientos periódicos. Además, permite una continuidad visual entre ambientes, incluso integrando cocina y living con el mismo material. En proyectos de arquitectura, esta unificación mejora la amplitud y aporta una imagen más actual.

image

Otro punto clave es la durabilidad. Este tipo de suelo resiste humedad, cambios de temperatura y alto tránsito, lo que lo vuelve ideal para familias y mascotas. Desde el diseño, también se valoran los nuevos formatos largos y angostos, que imitan tablones reales y refuerzan la sensación de profundidad.

Además, el porcelanato puede combinarse con sistemas de losa radiante, algo que con alfombras resulta menos eficiente. Esta compatibilidad técnica amplía sus ventajas y lo posiciona como una opción integral, no solo estética.

Para muchos argentinos, el cambio no es solo visual, sino práctico. Eliminar parquet y alfombras implica menos mantenimiento y mayor higiene diaria. Así, el suelo deja de ser un problema y se convierte en un aliado del confort moderno.

