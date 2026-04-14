Los Andes en Chile para Roberto Cacciola en Mendoza "ahora tienen que aparecer los proyectos mineros"

En un contexto de creciente interés global por los recursos minerales y de reposicionamiento de Argentina en la agenda internacional, el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, puso el foco en los desafíos estructurales que aún condicionan el desarrollo del sector y en las oportunidades que comienzan a abrirse a partir de cambios regulatorios y políticos.

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Durante su participación en un encuentro del sector, Cacciola señaló que uno de los principales puntos en común que surgen al analizar la situación del país es la persistencia de trabas operativas, particularmente vinculadas a los tiempos de aprobación. “Lo que estoy viendo tiene que ver con algunos temas comunes que tenemos en Argentina. Quizá lo más complejo son las demoras en los estudios de impacto ambiental”, advirtió, al reflejar una preocupación compartida por distintas empresas exploradoras.

En paralelo, destacó que en los últimos años comenzó a consolidarse una mirada más integral sobre el desarrollo minero. En ese sentido, explicó que hay una “convicción muy fuerte de atacar temas que ya se venían tocando”, especialmente aquellos vinculados a la relación con las comunidades y al diseño de estrategias de largo plazo. Según sostuvo, el debate ya no pasa únicamente por proyectos individuales, sino por la construcción de verdaderas plataformas de desarrollo.

Al referirse al posicionamiento de Mendoza dentro del mapa minero argentino, Cacciola fue claro: la provincia tiene potencial, pero necesita mostrar avances concretos. “Va a ser importante, porque tiene un montón de concesiones, pero en trabajo real en terreno hay poco para mostrar del pasado”, señaló.

En ese sentido, contextualizó que el impulso reciente de la minería en Mendoza es relativamente nuevo. “La decisión de encarar con fuerza la minería lleva dos años y tuvieron que recorrer un camino muy difícil, muy ordenado y muy sólido”, reconoció.

Sin embargo, advirtió que el desafío ahora es otro: pasar de la planificación a la ejecución. Para el dirigente, la puesta en marcha de proyectos será clave para generar confianza social y atraer inversiones. “Ahora tienen que aparecer los proyectos”, enfatizó.

Dentro de ese esquema, mencionó como prioritario el avance de iniciativas concretas. “Ojalá San Jorge pueda ir adelante rápidamente, porque va a mostrar que todo lo que dijo el gobierno es cierto”, sostuvo, al tiempo que aclaró que el resto de los desarrollos aún se encuentra en etapas iniciales y requerirá más tiempo.

En su visión, Mendoza tiene una ventaja estratégica al combinar potencial minero con una base industrial desarrollada. Esta doble condición podría convertirse en un factor diferencial si logra articularse de manera eficiente.

“Por suerte tiene esta doble posibilidad: desarrollo minero y desarrollo industrial”, resumió Cacciola, quien consideró que el desafío será consolidar esa integración para que la actividad genere valor agregado local.

Ley de glaciares y etapa de “responsabilidad”

Consultado por el impacto de la aprobación de la ley de glaciares, Cacciola consideró que se trata de un punto de inflexión para la actividad. “Creo que dimos un paso importante, era necesario”, afirmó, aunque aclaró que el desafío recién comienza.

En esa línea, remarcó que se abre una etapa que exigirá mayor compromiso por parte del sector y del Estado. “Ahora viene una etapa de mucha responsabilidad, porque hay que empezar a demostrar que realmente lo que estamos diciendo que va a suceder empiece a suceder”, planteó, en referencia directa a la concreción de inversiones y proyectos.

El titular de CAEM también anticipó que el tema seguirá teniendo derivaciones judiciales, pero insistió en que la mejor respuesta será mostrar resultados concretos. En su visión, esto implica acelerar iniciativas vinculadas a la capacitación de recursos humanos, la articulación con las provincias y la generación de condiciones de competitividad.

Inversiones, proveedores y desarrollo local

En su análisis, Cacciola hizo especial hincapié en la necesidad de fortalecer el entramado productivo nacional para maximizar el impacto de la minería en la economía. “Si queremos que venga lo menos posible de afuera, que todo es nuestro deseo, tienen que interactuar los actores”, subrayó.

Esto incluye, según explicó, una mayor integración entre el sector minero y los clústeres industriales y energéticos de provincias como Córdoba, Santa Fe y Mendoza. La idea es avanzar en acuerdos que permitan desarrollar proveedores locales y mejorar la competitividad del país frente a otros destinos de inversión.

Al mismo tiempo, advirtió que será clave avanzar en obras de infraestructura y energía que acompañen el crecimiento de la actividad. Estas inversiones, sostuvo, también cumplen un rol estratégico en el plano social: “Van a tener que contrarrestar el efecto del movimiento antiminero, que va a seguir existiendo”. Frente a ese escenario, insistió en que la respuesta debe basarse en hechos: “La forma más clara de dar respuesta es con trabajo, con capacitación y con formación”.