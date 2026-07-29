29 de julio de 2026 - 20:15

Cuánto gana un repartidor de aplicación de comidas en julio de 2026 en Argentina

Un repartidor puede generar hasta $3.165 por entrega, sin propina. Así se traduce ese número a un sueldo mensual según cuántos pedidos realice.

Vale la pena distinguir este esquema del de los mensajeros y el de un repartidor registrado bajo convenio colectivo de trabajo, que tienen un esquema salarial completamente distinto.

Vale la pena distinguir este esquema del de los mensajeros y el de un repartidor registrado bajo convenio colectivo de trabajo, que tienen un esquema salarial completamente distinto.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La pregunta que más se repite entre quienes evalúan trabajar de repartidor es simple: ¿cuánto se gana por mes? La respuesta no es un número fijo, porque depende de la plataforma, la cantidad de horas trabajadas y qué nivel de ingreso se quiere alcanzar. Pero con los datos del informe más reciente disponible, se puede calcular con bastante precisión.

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Según el Índice APP (Coeficiente de Alcance de Pedido Promedio) de la Fundación Encuentro, el ingreso promedio por entrega fue de $3.165,2 durante marzo de 2026, sin contar propinas. Ese valor surge de comparar la remuneración que reciben los repartidores de PedidosYa y Rappi.

Existe una diferencia entre plataformas para conocer completamente un sueldo mensual.

Existe una diferencia entre plataformas para conocer completamente un sueldo mensual.

Cuánto gana un repartidor según cuánto trabaje

Con ese valor por pedido, se puede calcular el sueldo mensual según distintos niveles de actividad:

  • 10 pedidos por día (300 al mes): aproximadamente $949.560 brutos por mes.
  • 15 pedidos por día (450 al mes, el ritmo que exige cubrir la Canasta Básica Total): aproximadamente $1.424.340 brutos por mes.
  • 20 pedidos por día (600 al mes): aproximadamente $1.899.120 brutos por mes.

Una jornada con entre 10 y 20 entregas puede generar ingresos brutos, sin contar propinas, que van desde $24.000 hasta $73.000 por día, dependiendo de la plataforma y el volumen de trabajo.

Los umbrales de ingreso, traducidos a pesos

El informe de la Fundación Encuentro calcula cuántos pedidos hacen falta para alcanzar distintos niveles de ingreso de referencia. Traduciendo esos pedidos a pesos con el valor de $3.165,2 por entrega:

Para cubrir la Canasta Básica Total de una familia tipo de cuatro integrantes (que en junio de 2026 alcanzó los $1.531.473 según el INDEC) hacen falta 453 pedidos, es decir, un ingreso bruto mensual de aproximadamente $1.433.836.

  • Para alcanzar el ingreso promedio individual en Argentina, hacen falta 320 pedidos, lo que equivale a unos $1.012.864 brutos por mes.
  • Para cubrir una canasta básica individual, con 147 pedidos, el ingreso ronda los $465.284 mensuales.
  • Para un alquiler promedio, con 250 pedidos, el ingreso necesario es de aproximadamente $791.300 por mes.

Por qué esto es ingreso bruto, no lo que queda en el bolsillo

Un punto que la propia Fundación Encuentro remarca: el ingreso bruto no es lo que queda en el bolsillo. El coeficiente APP no descuenta combustible, mantenimiento del vehículo, datos móviles ni otros gastos operativos que cada repartidor asume por su cuenta. Para quienes trabajan con moto, el gasto en combustible, seguro y mantenimiento técnico absorbe cerca del 20% de lo recaudado.

Las propinas, en cambio, sí suman por fuera de este cálculo: representan en promedio entre el 15% y el 25% del ingreso diario total, según relevamientos del sector. Eso significa que el ingreso de un repartidor puede terminar siendo entre un 5% y un 20% más alto que el cálculo bruto, una vez compensados los gastos con las propinas recibidas.

Un repartidor de aplicación de comidas en Argentina gana, en el mejor de los casos, alrededor de $1.400.000 brutos por mes si trabaja al ritmo de 15 pedidos diarios sin descanso, un nivel de ingreso que apenas alcanza la Canasta Básica Total de una familia de cuatro integrantes.

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