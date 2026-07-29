Cuánto gana un repartidor de aplicación de comidas en julio de 2026 en Argentina

La pregunta que más se repite entre quienes evalúan trabajar de repartidor es simple: ¿cuánto se gana por mes? La respuesta no es un número fijo, porque depende de la plataforma, la cantidad de horas trabajadas y qué nivel de ingreso se quiere alcanzar. Pero con los datos del informe más reciente disponible, se puede calcular con bastante precisión.

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Según el Índice APP (Coeficiente de Alcance de Pedido Promedio) de la Fundación Encuentro, el ingreso promedio por entrega fue de $3.165,2 durante marzo de 2026, sin contar propinas. Ese valor surge de comparar la remuneración que reciben los repartidores de PedidosYa y Rappi.

Una jornada con entre 10 y 20 entregas puede generar ingresos brutos, sin contar propinas, que van desde $24.000 hasta $73.000 por día, dependiendo de la plataforma y el volumen de trabajo.

El informe de la Fundación Encuentro calcula cuántos pedidos hacen falta para alcanzar distintos niveles de ingreso de referencia. Traduciendo esos pedidos a pesos con el valor de $3.165,2 por entrega:

Para cubrir la Canasta Básica Total de una familia tipo de cuatro integrantes (que en junio de 2026 alcanzó los $1.531.473 según el INDEC) hacen falta 453 pedidos, es decir, un ingreso bruto mensual de aproximadamente $1.433.836.

Para alcanzar el ingreso promedio individual en Argentina, hacen falta 320 pedidos, lo que equivale a unos $1.012.864 brutos por mes.

lo que equivale a unos por mes. Para cubrir una canasta básica individual, con 147 pedidos, el ingreso ronda los $465.284 mensuales.

el ingreso ronda los Para un alquiler promedio, con 250 pedidos, el ingreso necesario es de aproximadamente $791.300 por mes.

Por qué esto es ingreso bruto, no lo que queda en el bolsillo

Un punto que la propia Fundación Encuentro remarca: el ingreso bruto no es lo que queda en el bolsillo. El coeficiente APP no descuenta combustible, mantenimiento del vehículo, datos móviles ni otros gastos operativos que cada repartidor asume por su cuenta. Para quienes trabajan con moto, el gasto en combustible, seguro y mantenimiento técnico absorbe cerca del 20% de lo recaudado.

Las propinas, en cambio, sí suman por fuera de este cálculo: representan en promedio entre el 15% y el 25% del ingreso diario total, según relevamientos del sector. Eso significa que el ingreso de un repartidor puede terminar siendo entre un 5% y un 20% más alto que el cálculo bruto, una vez compensados los gastos con las propinas recibidas.

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Un repartidor de aplicación de comidas en Argentina gana, en el mejor de los casos, alrededor de $1.400.000 brutos por mes si trabaja al ritmo de 15 pedidos diarios sin descanso, un nivel de ingreso que apenas alcanza la Canasta Básica Total de una familia de cuatro integrantes.