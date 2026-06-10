10 de junio de 2026 - 13:57

Jumbo ofrece $25.000 de reintegro con MODO en junio: cómo acceder al beneficio y duplicarlo

La promoción aplica los martes y jueves en compras desde $100.000 y permite sumar un reintegro del 20% con tope mensual por entidad.

El beneficio está disponible durante todo junio en locales adheridos.

El beneficio está disponible durante todo junio en locales adheridos.

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Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

En junio de 2026, los clientes de Jumbo podrán acceder a un importante beneficio pagando sus compras mediante MODO. La promoción contempla un reintegro del 20% sobre el monto abonado y se suma a otros descuentos bancarios vigentes.

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El beneficio permite recuperar hasta $25.000 por banco durante el mes y, en algunos casos, es posible aumentar el ahorro total al combinar la promoción con otros descuentos bancarios vigentes. Para aprovecharlo, es necesario cumplir con determinadas condiciones de compra y pago.

Cómo obtener el reintegro de hasta $25.000 en Jumbo pagando con MODO

La promoción estará vigente del 1 al 30 de junio de 2026 y aplica para compras realizadas los martes y jueves en Jumbo. El beneficio consiste en un 20% de reintegro sobre el valor de la compra, con un tope de $25.000 por banco por mes.

Jumbo

Para acceder al descuento es necesario realizar una compra mínima de $100.000 y pagar mediante QR presencial o a través del botón de pago online de MODO. El pago debe efectuarse con tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas por entidades adheridas a la promoción.

Además, la cuenta utilizada debe estar asociada a MODO y el cliente no debe registrar mora o deuda con la entidad financiera con la que realiza la operación. El reintegro se acreditará dentro de los 30 días posteriores a la compra.

Los bancos y billeteras adheridos a la promoción son:

  • Banco Nación
  • Banco Santander
  • BBVA Argentina
  • Banco Galicia
  • Banco Santa Fe
  • Banco Entre Ríos
  • Banco San Juan
  • Banco Santa Cruz
  • Banco Credicoop
  • Banco Supervielle
  • Banco Comafi
  • Banco Columbia (solo desde la app bancaria)
  • ICBC Argentina
  • YOY
  • Banco Macro
  • Banco Ciudad
  • Buepp
  • Bancor

Cómo duplicar el beneficio y cuánto hay que gastar para alcanzar el tope

El reintegro equivale al 20% de la compra, por lo que para alcanzar el tope mensual de $25.000 se debe realizar un gasto de $125.000. Con ese monto se obtiene la devolución máxima permitida por cada banco participante.

MODO

La posibilidad de duplicar el ahorro aparece porque la promoción es acumulable con otros descuentos bancarios vigentes. De esta manera, quienes cuenten con beneficios adicionales de su entidad financiera pueden sumar ambos descuentos sobre una misma compra y mejorar significativamente el ahorro final.

Por ejemplo, un cliente que aproveche una promoción bancaria propia y, además, reciba el reintegro de MODO, podrá incrementar el descuento total obtenido en Jumbo durante junio. Entre las entidades adheridas

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