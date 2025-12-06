Se realizó una audiencia pública por proyecto minero "Cobre San Remoleo" en Malargüe

Este sábado a las 10 de la mañana, se realizó la audiencia pública por el proyecto minero “Cobre San Remoleo” en Malargüe . El evento contó con la participación de funcionarios provinciales.

El Ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu , se trasladó hasta el departamento para exponer , acompañado por la Vicegobernadora de la provincia, Hebe Casado.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Ambiente y Energía, se desarrolló en las inmediaciones del yacimiento ubicado a 160 km hacia el sur de la Ciudad de Malargüe y a 70 km al norte aproximadamente de Pata Mora, cercana a la Ruta Provincial 149, en el distrito Río Barrancas.

El Ministro Vargas Arizu destacó la colaboración entre los sectores productivos y la importancia de la minería para el desarrollo económico local: “Doy testimonio de que la minería no está en contra de la agricultura, sino que es absolutamente complementaria . Si nosotros queremos cambiar, modificar la matriz productiva de la provincia y dar más trabajo, tenemos que trabajar minería. Si queremos complementar la agricultura con tecnología, tenemos que apoyar la minería. Si queremos cambiar la electromovilidad, la contaminación ambiental por el petróleo, tenemos que cambiar, tenemos que ir a la minería”.

“En este luga r hay mucho cobre, como toda la cordillera de los Andes , y que del otro lado de Chile yo he ido personalmente a Chukicamata, he ido a Mina el Teniente, y he hablado con los agricultores de la zona. Me he propuesto conocer del tema y ver cómo se une la agricultura con la minería y no es que se unan, están juntas , están complementarias, absolutamente complementarias”, mencionó Vargas Arizu como forma de reforzar su postura.

A modo de cierre, el funcionario remarcó: “No es fácil trabajar la minería, es todo lejos, es sacrificado, pero tiene su fruto así que los felicito, los felicito desde el gobierno de la provincia a toda la actividad privada porque nosotros lo que debemos hacer como gobierno es facilitar las cosas para que la actividad privada se desenvuelva, no nosotros hacer lo que hace la actividad privada”.

Los funcionarios provinciales reiteraron la idea central de la gestión en Mendoza: “Acá se puede hacer vino, se puede hacer minería y se puede cuidar el agua. No son cosas distintas.”

Sobre el proyecto minero en Malargüe

“Cobre San Remoleo” es un proyecto de minería metalífera de pequeña escala, con una capacidad de procesamiento de 40 toneladas diarias de mineral, orientado a la producción de óxido de cobre como insumo para la elaboración de fungicidas agrícolas orgánicos.

Cuenta con reservas estimadas en 257.000 toneladas de mineral, con una ley media de 1,29% de cobre, lo que permite proyectar una vida útil aproximada de 20 años. Desde el punto de vista socioeconómico, la operación prevé la generación de empleo local en Malargüe y permitirá sustituir importaciones de un insumo clave para la producción regional.