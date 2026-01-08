Una fábrica de papas fritas congeladas cierra su histórica planta y desvincula a 100 empleados

La empresa estadounidense Lamb Weston , uno de los mayores exponentes mundiales en la fabricación de papas fritas congeladas, anunció el cierre definitivo de su fábrica ubicada en Munro , provincia de Buenos Aires.

Esta medida forma parte de un proceso de consolidación que trasladará toda la producción local y regional a su moderna unidad en el Parque Industrial de Mar del Plata .

La decisión de cerrar la sede de Munro conlleva la desvinculación de aproximadamente 100 trabajadores , quienes, según confirmó la compañía, recibirán paquetes de indemnización conforme a las regulaciones locales.

Desde la firma con sede en Idaho, explicaron que este movimiento responde a una estrategia para mejorar la rentabilidad y la eficiencia operativa en su red de manufactura global.

Sylvia Wilks, directora de la cadena de suministro, señaló que gestionar eficazmente los costos es vital para generar valor y permitir inversiones que modernicen los activos físicos de la empresa.

En este sentido, la planta de Mar del Plata se posiciona como el eje central, habiendo demandado una inversión inicial de US$ 320 millones para convertirse en la fábrica más grande de la empresa en el continente.

Una planta estratégica

La planta marplatense no fue elegida al azar. Su ubicación ofrece dos ventajas competitivas fundamentales debido a su cercanía con la materia prima y la logística portuaria: la fábrica se encuentra a solo 16 kilómetros de la terminal portuaria, lo que reduce drásticamente los costos de exportación.

Con una capacidad anual de 120.000 toneladas de papas prefritas congeladas, 4.200 de puré en escamas y 1.750 de fécula, la planta opera con una fuerte orientación al mercado externo.

Según Romina Broda, VP Latam de la firma, el 90% de la producción se vende en el exterior, siendo Brasil el principal destino. La empresa sostiene que la Argentina posee "la mejor papa del mundo" y planea invertir otros US$ 130 millones en los próximos años para continuar su crecimiento.

El movimiento de Lamb Weston se suma a otros casos recientes de reestructuración industrial en el país, donde empresas buscan mayor competitividad frente a la caída del consumo interno o cambios en las estrategias globales.

Ejemplos de esto son los cierres de las plantas de SKF en Tortuguitas, la fábrica de lavarropas de Whirlpool en Pilar y la unidad de la avícola Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay.