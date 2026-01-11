El impacto del ajuste: solo la AUH logró ganarle a la inflación, según un informe

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo ( AUH ) cerraron 2025 con un poder adquisitivo 67% superior al que tenían en 2023 , convirtiéndose en el único grupo poblacional que logró una mejora real de ingresos en los últimos dos años.

Así lo revela un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) , que advierte que, en contraste, la clase media fue uno de los sectores más perjudicados por la pérdida de poder adquisitivo, principalmente por el aumento de los servicios públicos desde la asunción del presidente Javier Milei en diciembre de 2023.

Según el relevamiento, los salarios públicos nacionales , los salarios públicos provinciales y los jubilados que perciben el haber mínimo registraron caídas reales de ingresos en un contexto de inflación elevada durante 2024 y 2025. En tanto, los trabajadores privados registrados finalizaron 2025 con un poder adquisitivo similar al de noviembre de 2023.

El informe destaca que la AUH fue el único ingreso que el Gobierno priorizó sostener , logrando que sus beneficiarios mejoraran su capacidad de compra en términos reales.

En detalle, los trabajadores del sector público nacional registraron una pérdida del 33% de poder adquisitivo respecto de noviembre de 2023. En el caso de los empleados públicos provinciales , tras una fuerte caída inicial, cerraron 2025 con una baja real del 6,5% .

Respecto de los jubilados, quienes cobran únicamente el haber previsional sin bono alcanzaron a fines de 2025 una mejora real del 9,3%, mientras que aquellos que perciben el haber mínimo con bono finalizaron el período con una pérdida del 7,5%.

Si la comparación se realiza sobre los ingresos anuales, los trabajadores privados registrados tuvieron en 2025 un poder adquisitivo 1,5% inferior al de 2023. Los empleados públicos nacionales acumularon una pérdida del 33%, los provinciales del 11%, y los jubilados —según el tipo de haber— entre el 9% y el 13,8%.

El informe concluye que, de los seis grupos poblacionales analizados, cinco perdieron poder adquisitivo entre 2023 y 2025, y solo uno mostró una mejora sostenida: los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Además, subraya que los empleados públicos nacionales fueron el sector con la mayor caída de ingresos reales durante 2025.