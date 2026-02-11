11 de febrero de 2026 - 08:51

Alerta amarilla por vientos fuertes en Mendoza: a qué zonas alcanzará

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 22°C en Mendoza. Se esperan tormentas aisladas y ráfagas que podrían afectar varios sectores de la provincia.

Los Andes | Redacción Sociedad
Luego de que el termómetro rozara los 36°C en los últimos días, para hoy la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa una jornada mayormente nublada con un descenso de la temperatura.

Alerta amarilla por vientos: las zonas afectadas.

Cae la máxima este miércoles en Mendoza y rige alerta amarilla por vientos: a qué zonas alcanzará

Para este miércoles, se espera que la máxima no supere los 27°C, mientras que la mínimarondará los 22°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado y se esperan tormentas aisladas, especialmente durante las primeras horas del día.

Los vientos, provenientes del sudeste, soplarán con intensidad moderada, marcando el alivio térmico tras el calor, mientras que, la zona de la Cordillera se mantendrá con condiciones de buen tiempo y cielo despejado.

Alerta amarilla por vientos

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta amarilla por vientos fuertes que afectará diversas zonas de la provincia. Las principales zonas son el este y el Gran Mendoza, mientras que continúa la situación de Viento Zonda en la zona de Malargue y Uspallata.

Se recomienda a la población tomar precauciones ante la posible caída de ramas o cables, y evitar la exposición en áreas abiertas durante las ráfagas más intensas.

El alivio será breve, ya que para mañana jueves 12 de febrero se espera un ligero ascenso de la temperatura. La máxima rondará los 28°C con una mínima de 18°C, en una jornada con poca nubosidad y vientos leves del noreste.

