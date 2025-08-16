16 de agosto de 2025 - 00:45

La oposición pidió una sesión especial en Diputados para insistir con leyes vetadas por Milei

El temario también incluye cambios en la Ley de Presupuesto, debate sobre fideicomisos y la propuesta de unificar el huso horario en todo el país.

La oposición pidió una sesión especial en Diputados para insistir con leyes vetadas por Milei

La oposición pidió una sesión especial en Diputados para insistir con leyes vetadas por Milei

Foto:

Gentileza / La Nación
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Diputados de distintos bloques de la oposición solicitaron este viernes al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, la convocatoria a una sesión especial para el miércoles 20 de agosto para tratar proyectos de ley vetados por el presidente Javier Milei.

Leé además

Diputados proponen crear una comisión investigadora por la crisis del fentanilo contaminado

Diputados proponen crear una comisión investigadora por la crisis del fentanilo contaminado

Por Redacción Política
La Cámara de Diputados no votó eliminar las facultades delegadas por el Congreso al gobierno, sí decretos

La Cámara de Diputados no votó eliminar las facultades delegadas por el Congreso al gobierno, sí decretos

Por Reverso

El temario incluye el tratamiento de varias propuestas que fueron vetadas totalmente por el Poder Ejecutivo, entre ellas, la declaración de emergencia en discapacidad, un bono extraordinario para jubilados que cobran la mínima, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de emergencia para los municipios bonaerenses de Bahía Blanca y Coronel Rosales.

Temporal en Bahía Blanca
Una situación trágica que necesita respuestas.

Una situación trágica que necesita respuestas.

Los impulsores de la solicitud buscan insistir con la sanción original de estas iniciativas, en un clima de alta tensión política entre el Ejecutivo y la Cámara Baja. También se prevé debatir modificaciones a la Ley de Presupuesto, cambios en la comisión investigadora sobre la criptomoneda Libra, distintos proyectos para establecer el huso horario UTC-4 en todo el país, la actualización de montos del Régimen Penal Tributario y una iniciativa para eliminar fideicomisos y fondos nacionales.

Hayden Davis denunció haber recibido amenazas de muerte
Hayden Davis, creador del token $LIBRA.

Hayden Davis, creador del token $LIBRA.

El pedido lleva la firma de referentes de diversos espacios como Germán Martínez (Unión por la Patria), Miguel Pichetto (Encuentro Federal), Facundo Manes (UCR), Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria), Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) y Florencio Randazzo (Encuentro Federal), entre otros.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Diputados avanza con el proyecto de reparto de ATN impulsado por los gobernadores.

El Gobierno ofreció una alternativa de reparto de ATN en Diputados y tiene el visto bueno de Cornejo

Por Redacción Política
Crisis del fentanilo contaminado: diputados aprobó un pedido de informes al Gobierno por los muertos.

Crisis del fentanilo contaminado: Diputados aprobó un pedido de informes al Gobierno por las víctimas

Por Redacción Política
José Luis Espert, al salir de la Quinta de Olivos, donde hubo cena con el presidente Javier Milei.

Javier Milei cenó con diputados aliados en la Quinta de Olivos: el objetivo es blindar vetos

Por Redacción Política
Diputados: la oposición logró dictamen para destrabar la comisión investigadora del caso $LIBRA

Diputados: la oposición logró dictamen para destrabar la comisión investigadora del caso $LIBRA

Por Redacción Política