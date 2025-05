Marvel sorprende y cambia el título de Thunderbolts* tras el estreno: el significado del asterisco

No habrá cine argentino en Cannes 2025: la lista de películas y por qué "asoma" Peter Lanzani

El equipo está integrado por Yelena Belova (Florence Pugh), Bucky Barnes / El Soldado de Invierno (Sebastian Stan), Alexei Shostakov / Guardián Rojo (David Harbour), John Walker / U.S. Agent (Wyatt Russell), Ava Starr / Ghost (Hannah John-Kamen) y Bob / Sentry (Lewis Pullman). La película ofrece una mezcla de acción, tensión política y evolución de personajes secundarios que buscan redención o simplemente sobrevivir.

En taquilla , Thunderbolts tuvo un arranque sólido, con 76 millones de dólares en Estados Unidos y 86,1 millones en el mercado internacional , para un total global de USD 162,1 millones en su primer fin de semana . Sin embargo, estos números la sitúan por debajo de Capitán América: Brave New World , que debutó semanas atrás con USD 88 millones en EE.UU. y USD 181 millones a nivel global.

Thunderbolts* tiene nuevo nombre después de su estreno: "The New Avengers"

El intrigante asterisco en Thunderbolts* no era casual. Desde su anuncio, generó especulaciones entre los fans, y Kevin Feige , presidente de Marvel Studios , había adelantado que su verdadero significado solo se revelaría tras el estreno.

Ahora, con la película en cartelera, el secreto fue revelado: el asterisco hacía referencia a una nota oculta en los carteles promocionales que decía: “Los Vengadores no estaban disponibles” .

Esa frase es clave para comprender el nuevo título oficial de la película revelado este lunes, pocos días después de su estreno: "Thunderbolts" pasó a llamarse "Los Nuevos Vengadores" (The New Avengers, en inglés). El cambio no sólo tiene impacto narrativo al reflejar el giro final del film y sus escenas poscréditos, sino también simbólico, ya que marca el traspaso del legado vengador a esta nueva generación de héroes disfuncionales.

En el video se ve al actor Sebastian Stan (Bucky) cambiando uno de los afiches de la película. El resto del elenco también se sumó a la movida viral, compartida intensamente por las cuentas en redes sociales de Marvel. .

Este movimiento, que rompe con la política habitual de evitar spoilers, recibió algunas críticas por algunos fanáticos al considerarlo prematuro. Sin embargo, Marvel busca con esto activar la conversación en redes y atraer a un público que se ha distanciado del UCM.

Además, prepara el terreno para los próximos grandes eventos de la saga: "Avengers: Doomsday" y "Avengers: Secret Wars". Por lo pronto, en julio, estará "Los 4 Fantásticos".