Atención, Hollywood: la película china "Ne Zha 2" arrasa en taquilla y reescribe las reglas del cine global

Y los logros no se detienen allí. "Ne Zha 2" es ahora la película animada más taquillera de todos los tiempos, superando a "Inside Out 2" de Pixar, y es la primera producción no occidental en ingresar al exclusivo club de los cinco filmes más exitosos del cine en términos de recaudación. Solo la superan "Avatar", "Avengers: Endgame", "Avatar: The Way of Water" y "Titanic". En su camino hacia la cima, la epopeya animada dejó atrás a pesos pesados como "Star Wars: El Despertar de la Fuerza" y "Avengers: Infinity War", que ahora descienden al sexto y séptimo puesto, respectivamente.