Estrenos de cine: Rami Malek protagoniza "El Amateur", un thriller de acción fuera de lo común

La actriz Catriona Balfe, que interpreta a una misteriosa aliada de Heller conocida como Inquiline, subraya la dimensión moral de la historia: “Creo que una de las cosas más bonitas de la película es que plantea la cuestión de la venganza y la justicia, y cuál es la diferencia”.

El rodaje se llevó a cabo en locaciones reales de Estambul, Marsella y París, aunque Londres fue la base principal. El equipo optó por evitar los clichés turísticos para mostrar una cara menos conocida, más íntima, de las ciudades europeas que sirven de escenario al descenso emocional de Heller.

Completan el elenco Laurance Fishburne, en un papel de mentor institucional, y Balfe, cuya interpretación añade una capa de ambigüedad a la historia. Frente a la posibilidad de una continuación, Malek se inclinó por la idea de una precuela, aunque no confirmó planes concretos y bromeó sobre una futura comedia romántica junto a Balfe.

Recientemente, en una entrevista con diario Clarín, Malek habló del desafío que supuso para él esta película. "Te voy a decir: día tras día tener esa idea de pena por perder a tu persona amada", dijo sobre el reto que enfrentó. "No soy un actor de método, pero no pude evitar tener eso en la cabeza todo el tiempo. Pero eso te permite encarar cada escena desde un lugar desde el cual te planteás: ¿Vas a retroceder o seguir adelante? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a manejar ciertas cosas? Y cuando hay gente que no está manejando las cosas como debería estar haciéndolo, hacer las cosas desde un lugar de integridad, justicia y moralidad de una manera que sea justa, permite a un personaje como Charlie ser heroico de una forma que nunca esperaríamos que lo fuera".

Y siguió: "Fue así, solo teniendo esa pérdida como referencia y viviendo adentro tuyo, pero eso te termina dando la fuerza para hacer algo que es propulsivo y que tiene tanta acción y especialmente en este género. Cuando alguien tiene un objetivo por alguien a quien ama en una película como ésta, permite al género que a las cosas que esperamos que sucedan en películas como ésta, llevarlas a otro nivel".

También le preguntaron si tuvo que tener una preparación especial para hacer esta película de acción: "Fue gracioso. Un actor, no voy a decir el nombre, me dijo: 'Tenés que hacer entrenamientos con armas, con dobles de riesgo'. Y yo estaba como: 'No, no, no, mi personaje es el amateur. Yo en realidad no tengo que tener ningún entrenamiento de riesgo'. Y él seguía diciéndome: 'No, realmente vas a tener que hacer entrenamientos de riesgo con armas'. Y yo pensaba, esto es exactamente lo que me gusta de este personaje: hay un ingeniero detrás de todo esto. El personaje tiene una mente brillante y la usa como su munición. Y esa munición es volcánica, es explosiva, pero de una manera única. Es el aspecto más inesperado de esta película".

En la entrevista habló también sobre un punto poco conocido de su vida. Y es que en 2009 vivió un tiempo en Argentina, durante un viaje que hizo alrededor del mundo. Sintió un "romance por el país", dijo. "El romance por la literatura, la arquitectura, la cultura como un todo. Sí, siempre he querido ir allí y por un momento The Pacific sacó mucho de mí. Yo era muy joven, no sabía cómo lidiar con eso, y cómo una serie sobre la guerra podría afectar tanto a alguien. Y sólo quería ser una clase de romántico expatriado viviendo en Buenos Aires. Y amé cada segundo de aquella experiencia".

El ascenso de Rami Malek

Con "The Amateur", Malek confirma su tránsito desde intérprete talentoso a figura con voz creativa propia en la industria. Desde su revelación como el perturbado Elliot en "Mr. Robot" (2015–2019), donde ya encarnaba a un personaje "en la intersección de sentirse roto y brillante al mismo tiempo", según sus propias palabras, Malek ha elegido proyectos donde lo emocional se impone a lo superficial.

Su transformación como Freddie Mercury lo catapultó a la élite de Hollywood, y su paso por la franquicia de James Bond consolidó su estatus de estrella. Pero con este nuevo film, el actor egipcio-estadounidense parece buscar algo más que reconocimiento: busca profundidad.

Al sumarse como productor, Malek sigue los pasos de otros actores que han apostado por tener mayor control creativo en sus proyectos —como Brad Pitt, Reese Witherspoon o Margot Robbie—, marcando un giro en su carrera y perfilándose como un narrador con sensibilidad propia.