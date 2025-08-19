19 de agosto de 2025 - 22:34

Insólito: revelaron que Gimena Accardi le habría sido infiel a Nico Vázquez hace más de 7 años

Aseguraron que el tercero en discordia habría sido una persona quien Nicolás Vázquez podría conocer.

Gimena Accardi viajó para encontrar tranquilidad en medio del duelo por su separación.

Gimena Accardi viajó para encontrar tranquilidad en medio del duelo por su separación.



Pepe Ochoa afirmó en LAM que Gimena Accardi habría tenido una infidelidad con Nicolás Vázquez mucho antes de la que marcó el final de su relación, aportando detalles de una historia que permaneció oculta durante siete años. El panelista, que reemplaza a Ángel de Brito durante sus vacaciones, aseguró que el episodio ocurrió en 2018.

Nico Vázquez y Gimena Accardi.

Nico Vázquez y Gimena Accardi.

El supuesto episodio de infidelidad de Gimena Accardi

Según relató Ochoa, en aquel año Accardi mantuvo un vínculo pasajero con un hombre que vivía cerca de la pareja. “Fueron un par de polvos, pero este personaje, si bien no era de su entorno, era alguien que Nico podría conocer”, explicó el panelista, quien agregó que se trató de un encuentro ocasional que duró unos meses durante un verano y que no trascendió públicamente. “Fue simplemente un coqueteo, sexo un par de veces. Y Nico lo supo”, enfatizó.

Antes de dar estos datos, Ochoa mostró fragmentos de entrevistas de Accardi en las que ella hablaba sobre su relación con Vázquez y desmentía un romance con el actor Andrés Gil, lo que alimentó las sospechas en el piso. Junto a Marcela Feudale, puso en duda los dichos de la actriz: “No le creemos, hay algo más detrás de la confesión”.

De acuerdo con Ochoa, pese a ese antecedente, la pareja decidió seguir adelante con su relación. “A raíz de eso, ellos deciden trascender y seguir apostando al amor”, sostuvo. Sin embargo, remarcó que la situación nunca quedó del todo resuelta y que influyó en la fragilidad actual del vínculo. “Yo siento que Nico nunca fue contundente con la vuelta con ella, con el amor que siente por ella. Cuando le toca hablar de este tema, me dijeron que está muy decidido a separarse”, concluyó.

Gimena Accardi.

Gimena Accardi.

La respuesta de Nicolás Vázquez

Con gesto serio y visiblemente afectado, Vázquez sostuvo: “Me da mucha vergüenza estar acá. La verdad es lo que dijo ella. La quiero acompañar desde el lugar que puedo. Para mí es una persona muy importante y siempre va a ser familia”. También reveló que esa misma jornada había estado con su ex pareja, aunque prefirió evitar detalles: “Me parece muy delicado entrar en detalles, no lo voy a hacer. Sí aclararles que lo que dijo Gimena es lo que sucedió”.

