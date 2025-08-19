Insólito: revelaron que Gimena Accardi le habría sido infiel a Nico Vázquez hace más de 7 años

Pepe Ochoa afirmó en LAM que Gimena Accardi habría tenido una infidelidad con Nicolás Vázquez mucho antes de la que marcó el final de su relación, aportando detalles de una historia que permaneció oculta durante siete años. El panelista, que reemplaza a Ángel de Brito durante sus vacaciones, aseguró que el episodio ocurrió en 2018.

Casa Nico Vázquez y Gimena Accardi. Web El supuesto episodio de infidelidad de Gimena Accardi Según relató Ochoa, en aquel año Accardi mantuvo un vínculo pasajero con un hombre que vivía cerca de la pareja. “Fueron un par de polvos, pero este personaje, si bien no era de su entorno, era alguien que Nico podría conocer”, explicó el panelista, quien agregó que se trató de un encuentro ocasional que duró unos meses durante un verano y que no trascendió públicamente. “Fue simplemente un coqueteo, sexo un par de veces. Y Nico lo supo”, enfatizó.

Embed HABRÍA OTRA INFIDELIDAD ANTERIOR POR PARTE DE GIME ACCARDI



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/EIxwbIm0Di — América TV (@AmericaTV) August 20, 2025 Antes de dar estos datos, Ochoa mostró fragmentos de entrevistas de Accardi en las que ella hablaba sobre su relación con Vázquez y desmentía un romance con el actor Andrés Gil, lo que alimentó las sospechas en el piso. Junto a Marcela Feudale, puso en duda los dichos de la actriz: “No le creemos, hay algo más detrás de la confesión”.

De acuerdo con Ochoa, pese a ese antecedente, la pareja decidió seguir adelante con su relación. “A raíz de eso, ellos deciden trascender y seguir apostando al amor”, sostuvo. Sin embargo, remarcó que la situación nunca quedó del todo resuelta y que influyó en la fragilidad actual del vínculo. “Yo siento que Nico nunca fue contundente con la vuelta con ella, con el amor que siente por ella. Cuando le toca hablar de este tema, me dijeron que está muy decidido a separarse”, concluyó.