Apoyo total: varias famosas respaldaron a Gimena Accardi luego de sus declaraciones

Gimena Accardi decidió hablar públicamente sobre el final de su relación con Nicolás Vázquez y admitir una infidelidad tras semanas de rumores y especulaciones que incluían la versión de un tercero en discordia. Su relato generó de inmediato repercusión en redes sociales, que a su vez derivó en muestras de apoyo de colegas y figuras públicas.
Gimena Accardi viajó para encontrar tranquilidad en medio del duelo por su separación.
La confesión de Gimena Accardi
“Estoy acá, sin dormir, pero siento la necesidad de hablar y aclarar que ayer estuvieron diciendo y me tienen en el ojo de la tormenta”, comenzó Accardi, quien remarcó que lo sucedido fue tratado en la intimidad. “Si bien siento que no le debo a nadie explicaciones porque fue hablado por cuatro paredes, en la privacidad e intimidad y que se respondió de esa forma sin ser mediáticas. No nos gusta el show, el circo, que opinen, digan, porque resguardamos la intimidad y nuestra pareja”, sostuvo.
Acto seguido reconoció: “Cometí errores, me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer. La mitad de las cosas es cierta, la otra mitad no y de eso no me voy a hacer cargo”.
Al profundizar en lo ocurrido, aclaró que sus explicaciones se las dio a quien correspondía: “Sí, en la pareja soy responsable de haberme mandado una cagada en estos 18 años, di las explicaciones a mi marido, que es la persona a la que se lo tenía que explicar”. También detalló que, pese al dolor, hubo entendimiento. “Me perdonó, me miró a los ojos, me dijo ‘esto a vos no te define’”. Accardi admitió que el vínculo no estaba en su mejor momento: “Era una relación que venía mal, que veníamos en crisis, hace un año con idas y vueltas. No fue el detonante, pero sí la gota que colmó el vaso”.
El respaldo de las varias mujeres
Mientras tanto, distintas voces del ambiente artístico salieron a respaldarla frente al hostigamiento en redes. Georgina Barbarossa, desde su programa, elogió su valentía aunque cuestionó la exposición: “Un amor, me parece re valiente, pero sinceramente reitero no tiene por qué salir a hablar delante de cámara. Quizás para limpiar la imagen de su compañero. Chicos, ¿ustedes se piensan que Nico nunca la cag...? Dejame de j...”.
El apoyo de las famosas a Gimena Accardi.
Sabrina Rojas utilizó sus redes para denunciar la diferencia de trato según el género: “Ellos son infieles y es casi anecdótico, lo entendemos porque está en su naturaleza. Ahora cuando la mujer es la infiel, todo se pone serio, se juzga como un gran pecado, a tal nivel que se ve obligada a tener que dar explicaciones y reconocer públicamente su ‘pecado’ (algo que jamás hará un hombre)”.
En la misma línea, Débora D’Amato remarcó la disparidad en el escrutinio público: “Una infidelidad que se hace pública expone a las partes a un escarnio público. Ella ahora es la mie...y es foco de hate e insultos. Él, en su momento, arruinó y jamás le cayó hate. Ni ella ni él son capos o una mie...La vida misma, un cuerno valorado depende de quién lo meta. Raro”.
También Karina Iavicoli y Connie Ansaldi sumaron su mirada crítica a la presión mediática. “Pobre Gime, ¿quién le pidió que haga esto? Nunca vi a un hombre hacer lo mismo”, comentó la panelista. Ansaldi fue más tajante: “Le piden más explicaciones a Gime Accardi que a los políticos que ya mataron 100 personas con la corrupción del fentanilo. Dale”. Galia Moldavsky, por su parte, planteó: “Es realmente un loco la gente hablando de si Gimena Accardi se ‘hizo cargo’ o no, ¿por qué ver...les tendría que dar explicaciones a ustedes? ¿Qué es esto el mundo del revés de María Elena Walsh?”.