Apoyo total: varias famosas respaldaron a Gimena Accardi luego de sus declaraciones

La actriz eligió dar su testimonio este martes por la mañana, donde explicó cómo fue ese proceso personal y qué lugar ocupó el tema en su intimidad.

Gimena Accardi decidió hablar públicamente sobre el final de su relación con Nicolás Vázquez y admitir una infidelidad tras semanas de rumores y especulaciones que incluían la versión de un tercero en discordia. Su relato generó de inmediato repercusión en redes sociales, que a su vez derivó en muestras de apoyo de colegas y figuras públicas.

Gimena Accardi Gimena Accardi viajó para encontrar tranquilidad en medio del duelo por su separación. Web La confesión de Gimena Accardi “Estoy acá, sin dormir, pero siento la necesidad de hablar y aclarar que ayer estuvieron diciendo y me tienen en el ojo de la tormenta”, comenzó Accardi, quien remarcó que lo sucedido fue tratado en la intimidad. “Si bien siento que no le debo a nadie explicaciones porque fue hablado por cuatro paredes, en la privacidad e intimidad y que se respondió de esa forma sin ser mediáticas. No nos gusta el show, el circo, que opinen, digan, porque resguardamos la intimidad y nuestra pareja”, sostuvo.

Acto seguido reconoció: “Cometí errores, me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer. La mitad de las cosas es cierta, la otra mitad no y de eso no me voy a hacer cargo”.

Porque Gimena Accardi salió a justificarse por cagar 2 familias pero no habló de Veltrano, dijo que fue un desconocido, y que fue perdonada, raro https://t.co/8KZLKU4dr3 pic.twitter.com/r4BlKKZWRc — Es tendencia en (@EsTendenciaEnX) August 19, 2025 Al profundizar en lo ocurrido, aclaró que sus explicaciones se las dio a quien correspondía: “Sí, en la pareja soy responsable de haberme mandado una cagada en estos 18 años, di las explicaciones a mi marido, que es la persona a la que se lo tenía que explicar”. También detalló que, pese al dolor, hubo entendimiento. “Me perdonó, me miró a los ojos, me dijo ‘esto a vos no te define’”. Accardi admitió que el vínculo no estaba en su mejor momento: “Era una relación que venía mal, que veníamos en crisis, hace un año con idas y vueltas. No fue el detonante, pero sí la gota que colmó el vaso”.

El respaldo de las varias mujeres Mientras tanto, distintas voces del ambiente artístico salieron a respaldarla frente al hostigamiento en redes. Georgina Barbarossa, desde su programa, elogió su valentía aunque cuestionó la exposición: “Un amor, me parece re valiente, pero sinceramente reitero no tiene por qué salir a hablar delante de cámara. Quizás para limpiar la imagen de su compañero. Chicos, ¿ustedes se piensan que Nico nunca la cag...? Dejame de j...”.