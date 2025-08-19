La película "Homo Argentum" alcanzó medio millón de espectadores a menos de una semana de su estreno

La película "Homo Argentum" se convirtió en el fenómeno indiscutido del año cinematográfico argentino al superar los 527.879 espectadores en apenas cinco días desde su estreno.

Sorpresa absoluta por la "aparición" de Gonzalo Montiel en la película Homo Argentum: "Nuestro Quijote"

En 2 horas, la nueva película de Netflix muestra cómo un estudiante termina en el mundo del crimen

La cifra fue avalada por el sitio Ultracine que lleva un registro semanalmente de la venta de entradas, la cual marca un precedente en el cine local y ubica a la película protagonizada por Guillermo Francella entre los estrenos más exitosos de los últimos tiempos.

Desde su lanzamiento el jueves pasado, la convocatoria del público fue alta: el día del debut fueron 73.886 tickets vendidos en 406 salas de todo el país. Mientras que en el lapso de tres jornadas, ya llegaba a los 330.000 espectadores, ganando el total de la taquilla nacional.

El rendimiento de Homo Argentum toma especial importancia al comparar su impacto en relación con otros estrenos recientes. Se ubicó como la cuarta película más vista en un primer día dentro de la historia del cine argentino y tiene el tercer mejor arranque en el transcurso del 2025.

En el segundo día ya había vendido 185.055 entradas, lo que representa más de la mitad de toda la audiencia que asistió a las salas de cine durante el fin de semana. Esa tendencia se mantuvo con fuerza hasta posicionar a la película en la disputa por un lugar entre las veinte más taquilleras del año en tan solo unos días, superando marcas históricas.

Guillermo Francella protagoniza "Homo Argentum" Guillermo Francella protagoniza "Homo Argentum"

En comparación con títulos como Mazel Tov, de Adrián Suar, que reunió 356.897 espectadores en 17 semanas, Homo Argentum reduce rápidamente la distancia, a un ritmo poco común dentro del cine argentino, con claras posibilidades de superarla durante la semana actual. Según los especialistas, si el buen desempeño continúa, la afluencia de público seguirá fortaleciendo su lugar en la historia reciente de la cartelera nacional.

Polémica y debate

Además de su éxito comercial, la película inició debates en ámbitos culturales y redes sociales. El film compuesto por 16 historias satíricas, donde Francella interpreta diversas aristas del ser nacional, provocó diversas reacciones entre públicos y críticos.

En redes sociales identificaron en los personajes rasgos reiterados en el imaginario social como “estafador, ventajero, chorro, chanta” y consideraron que la película expone un espejo de la idiosincrasia popular argentina.

La polémica se amplió cuando algunos sectores señalaron cierta molestia por la potencia del diagnóstico presentado en el film, causando un fenómeno de conversación que extendió la influencia de la propuesta más allá de los límites del cine.

Guillermo Francella protagoniza "Homo Argentum" Guillermo Francella protagoniza "Homo Argentum"

La reacción política no se hizo esperar. El presidente Javier Milei organizó una proyección exclusiva de la película para diputados y miembros de su Gabinete, un evento que pronto captó la atención pública.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario compartió su opinión, vinculando la sátira de Cohn y Duprat con una crítica directa a la realidad social actual. Según Milei, Homo Argentum ofrece una representación mordaz de ciertos sectores, a los que él denomina como “kukas” y “progresía woke”.

En su análisis, afirmó que la película incomodó especialmente a quienes se vieron retratados de manera negativa. Además, destacó que uno de los méritos de la producción fue alcanzar el éxito sin recurrir a fondos estatales, un detalle que consideró particularmente significativo.