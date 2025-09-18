Un periodista sufrió un violento ataque en vivo mientras informaba sobre "la inseguridad en La Matanza"

El perjudicado es Martín Salwe, cronista de Lape Club Social. Al principio recibió amenazas, mientras que luego fue atacado con piedras y otros objetos.

Un móvil televisivo en Laferrere terminó en tensión cuando el periodista Martín Salwe, cronista de Lape Club Social (El Trece), fue atacado mientras trabajaba en plena transmisión en vivo. El hecho ocurrió en el partido de La Matanza, mientras justo entrevistaba a vecinos sobre “la inseguridad en el barrio”.

La cobertura comenzó con testimonios sobre la preocupación de los habitantes. Vecinos contaban robos recientes y situaciones violentas, buscando mostrar la falta de respuesta policial. Sin embargo, lo que parecía un informe más sobre la inseguridad en el conurbano terminó derivando en un episodio inesperado y peligroso frente a las cámaras.

Así fue el ataque en vivo La calma se rompió abruptamente cuando, después de despedirse del último entrevistado y caminar algunos metros más, Salwe fue sorprendido por un hombre que se acercó a él y a su equipo con palabras amenazantes. “Recién pasó ese pibito con la gorrita… ¡Cuidado!”, advirtió el cronista en pleno móvil.

No obstante, el hecho no terminó en el cruce de palabras. El sujeto volvió y tiró una especie de piedra al periodista y camarógrafo, quienes comenzaron a correr. De inmediato pidió a sus compañeros que alertaran a la policía: “Vení, Juan. Estamos bien. Llamá Jorge a la policía, ¡mirá lo que tiró!”.

Embed LAFERRERE: AMENAZAS Y AGRESIÓN AL MOVIL DE AMÉRICA EN VIVO



#LapeClubSocial @sergiolapegue pic.twitter.com/sRwD2A7JRE — América TV (@AmericaTV) September 18, 2025 En el estudio, Sergio Lapegüe y Mario Szeta pedían que Salwe se resguarde. La cámara alcanzó a captar al agresor antes de que se mezclara entre los vecinos que pasaban por la zona. Minutos después sonó la alarma vecinal, lo que generó más desconcierto entre quienes estaban presentes.