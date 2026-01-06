"Tengo 24 cm de razones": Wanda Nara se descargó y confesó por qué apuesta a Martín Migueles

La conductora de Masterchef compartió un descargo en sus redes con un guiño dirigido a su pareja, el empresario amigo de Elías Piccirillo.

Tras unos días de descanso en Punta del Este, Wanda Nara regresó a Buenos Aires y retomó su actividad habitual en redes sociales con un mensaje que no pasó inadvertido. La empresaria apuntó con dureza contra quienes cuestionaron su relación con el empresario Martín Migueles y decidió responder de manera directa a las versiones que circularon en las últimas semanas.

El vínculo entre Wanda y Migueles se transformó en tema recurrente en el mundo del espectáculo luego de que la modelo Claudia Ciardone difundiera chats comprometedores, en los que el novio de la mediática insistía, presuntamente, en concretar un encuentro con ella. A partir de esa filtración, las dudas y especulaciones crecieron, y el foco volvió a posarse sobre la vida sentimental de Nara.

El guiño de Wanda Nara a su pareja, Martín Migueles En ese contexto, Wanda publicó un descargo que luego eliminó de sus redes, pero que ya había generado un fuerte impacto. Sin mencionar nombres propios, se refirió a quienes opinaron sobre su relación y cuestionó las intenciones detrás de esas críticas.

“Nunca voy a entender como gente que no tiene relación conmigo, no es mi amiga, no compartimos nada. Se preocupa tanto por mi bien??”, escribió, con un tono irónico y confrontativo.

Wanda Nara Lejos de bajar el perfil, la empresaria redobló la apuesta con una frase que encendió la polémica y dejó en claro que atraviesa un buen momento personal. “Tengo 24 cm de razones para estar más relajada que todos los alterados que hablan de mi vida, de mi entorno y de los míos”, lanzó, en un mensaje con doble sentido que rápidamente se viralizó y alimentó el debate mediático.