9 de enero de 2026 - 12:29

HBO Max confirmó el estreno de una serie de romance deportivo basada en una popular saga literaria

La producción gira en torno de dos jóvenes que juegan al hockey, donde los protagonistas pasan de enemigos a amantes.

La nueva serie que llega a HBO Max sobre un romance prohibido en el deporte.

La nueva serie que llega a HBO Max sobre un romance prohibido en el deporte.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

HBO Max confirmó la fecha de estreno en Argentina de una nueva ficción romántica deportiva basada en una popular saga literaria. La historia sigue a dos jóvenes que, entre competencias y rivalidad deportiva, pasarán de enemigos a amantes apasionados.

Leé además

La serie estrena el 8 de enero su segunda temporada en HBO Max.

La serie "The Pitt" ganó tres Emmy y estrena segunda temporada: Entrevista a Taylor Dearden y Supriya Ganesh

Por Carina Bruzzone
La nueva película disponible en HBO Max, con el protagónico de Margot Robbie.

Es atípica: la película romántica de 2 horas con Margot Robbie que lidera en HBO Max

Por Redacción Espectáculos

Se trata de “Heated Rivalry”, una producción inspirada en la saga “Game Changers”, escrita por la autora canadiense Rachel Reid. Desde las redes oficiales de HBO Max anticiparon el anuncio con un guiño directo al público: “¿Escuché que por aquí les gusta el hockey? #HeatedRivalry”.

La trama romántica detrás de “Heated Rivalry”

La ficción fue creada por Jacob Tierney y narra la historia de Shane Hollander e Ilya Rozanov, dos figuras destacadas de la Major League Hockey, interpretadas por Hudson Williams y Connor Storrie.

Según la sinopsis oficial, ambos jugadores están unidos por la ambición, la competencia y una atracción imposible de ignorar. Lo que comienza como un encuentro casual entre dos jóvenes promesas del deporte se transforma, a lo largo de ocho años, en un vínculo atravesado por el amor, la negación y el proceso de autodescubrimiento, mientras intentan alcanzar el éxito profesional en un entorno altamente competitivo.

"Heated Rivalry", una producción inspirada en la saga "Game Changers".
“Heated Rivalry”, una producción inspirada en la saga “Game Changers”, que llega a HBO Max.

“Heated Rivalry”, una producción inspirada en la saga “Game Changers”, que llega a HBO Max.

La serie cuenta con seis episodios en su primera temporada y fue producida por Accent Aigu Entertainment en asociación con Crave (Bell Media), con distribución internacional a cargo de Sphere Abacus. El elenco secundario incluye a François Arnaud, Robbie G.K., Christina Chang, Dylan Walsh, Sophie Nélisse y Ksenia Daniela Kharlamova.

Desde su estreno en 2025 en la plataforma canadiense Crave, la producción se convirtió en un fenómeno dentro del género, destacándose tanto por su representación de historias LGBTIQ+ como por el tratamiento explícito de sus escenas.

Cuándo podrá verse Heated Rivalry en HBO Max Argentina

El anuncio del estreno responde a una demanda del público latinoamericano, que finalmente podrá ver la serie en Argentina a partir de febrero.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Morena Rial

Se supo la extraña estrategia de More Rial para calmar su ansiedad en la cárcel: "Tiene un TOC y consume..."

Por Redacción Espectáculos
Tomás Holder no la pasó nada bien en su viaje a Punta Cana.

Crece la preocupación por Tomás Holder: qué le pasó al ex Gran Hermano

Por Agustín Zamora
folclore, festivales y amistad: donde ver a los chimeno en la temporada de verano mendocino

Folclore, festivales y amistad: dónde ver a Los Chimeno en la temporada de verano mendocino

Por Daniel Arias Fuenzalida
Así es la casa de Lourdes Sánchez y el Chato Prada en Corrientes.

Así es la casa que construyeron Lourdes Sánchez y el Chato Prada en Corrientes

Por Agustín Zamora