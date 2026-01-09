HBO Max confirmó el estreno de una serie de romance deportivo basada en una popular saga literaria

La producción gira en torno de dos jóvenes que juegan al hockey, donde los protagonistas pasan de enemigos a amantes.

La nueva serie que llega a HBO Max sobre un romance prohibido en el deporte.

HBO Max confirmó la fecha de estreno en Argentina de una nueva ficción romántica deportiva basada en una popular saga literaria. La historia sigue a dos jóvenes que, entre competencias y rivalidad deportiva, pasarán de enemigos a amantes apasionados.

Se trata de “Heated Rivalry”, una producción inspirada en la saga “Game Changers”, escrita por la autora canadiense Rachel Reid. Desde las redes oficiales de HBO Max anticiparon el anuncio con un guiño directo al público: “¿Escuché que por aquí les gusta el hockey? #HeatedRivalry”.

La trama romántica detrás de "Heated Rivalry" La ficción fue creada por Jacob Tierney y narra la historia de Shane Hollander e Ilya Rozanov, dos figuras destacadas de la Major League Hockey, interpretadas por Hudson Williams y Connor Storrie.

Según la sinopsis oficial, ambos jugadores están unidos por la ambición, la competencia y una atracción imposible de ignorar. Lo que comienza como un encuentro casual entre dos jóvenes promesas del deporte se transforma, a lo largo de ocho años, en un vínculo atravesado por el amor, la negación y el proceso de autodescubrimiento, mientras intentan alcanzar el éxito profesional en un entorno altamente competitivo.

"Heated Rivalry", una producción inspirada en la saga "Game Changers". “Heated Rivalry”, una producción inspirada en la saga “Game Changers”, que llega a HBO Max. gentileza La serie cuenta con seis episodios en su primera temporada y fue producida por Accent Aigu Entertainment en asociación con Crave (Bell Media), con distribución internacional a cargo de Sphere Abacus. El elenco secundario incluye a François Arnaud, Robbie G.K., Christina Chang, Dylan Walsh, Sophie Nélisse y Ksenia Daniela Kharlamova.