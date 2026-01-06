La serie "The Pitt" ganó tres Emmy y estrena segunda temporada: Entrevista a Taylor Dearden y Supriya Ganesh

The Pitt , la serie dramática de HBO Max que se convirtió en una de las más sólidas del año, dio un junket con dos de sus protagonistas, Taylor Dearden y Supriya Ganesh, quienes hablaron acerca de sus personajes, los dilemas éticos que atraviesa la ficción y los desafíos que traerá la segunda temporada , que estrena el 8 de enero.

Marvel presentó a su nuevo superhéroe y ya tiene fecha de estreno su disruptiva serie

Evangelion llega a la universidad: el curso de 7 meses para entender finalmente el final de la serie

The Pitt propone una mirada cruda y realista sobre el sistema de salud estadounidense a través de quienes trabajan en la primera línea de un hospital moderno en Pittsburgh. Lejos del glamour médico tradicional, la serie se enfoca en el desgaste emocional, las decisiones límite y las tensiones humanas que atraviesan médicos y residentes durante extensas jornadas laborales.

La primera temporada, que transcurre casi en tiempo real a lo largo de un solo día, fue ampliamente elogiada por la crítica por su tono sobrio, su ritmo sostenido y la complejidad de sus personajes. A lo largo de los episodios, The Pitt expone conflictos éticos, desigualdades estructurales y prejuicios que impactan directamente en la atención sanitaria, sin bajar línea pero obligando al espectador a incomodarse. Esa apuesta narrativa le valió a la serie 13 nominaciones a los premios Emmy , quedándose con 3 de ellos: Emmy a Mejor Serie Dramática, Noah Wyle fue distinguido como Mejor Actor Principal en Drama por su interpretación del Dr. Michael “Robby” Robinavitch, y Katherine LaNasa obtuvo el galardón a Mejor Actriz de Reparto en Drama.

El elenco está encabezado por Noah Wyle en el rol del Dr. Michael “Robby” Robinavitch, acompañado por Patrick Ball, Katherine LaNasa, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Isa Briones, Gerran Howell, Shabana Azeez, Sepideh Moafi y Supriya Ganesh, entre otros.

De cara a la segunda temporada, The Pitt profundiza ese universo con un salto temporal de diez meses , permitiendo explorar cómo el paso del tiempo impacta en los vínculos, la confianza profesional y los límites morales de los personajes. Según adelantaron Dearden y Ganesh durante el junket, el regreso no ofrece zonas de confort: la experiencia acumulada no garantiza estabilidad y las jornadas vuelven a poner a prueba tanto la pericia médica como la resistencia emocional.

En el junket con Los Andes, las actrices Supriya Ganesh y Taylor Dearden hablaron de los nuevos desafíos que enfrentan sus personajes en la segunda temporada.

The Pitt WBDTV

-¿Cómo fue el regreso a sus personajes después del parate entre la primera y la segunda temporada? ¿Fue difícil dejarlos atrás y volver a retomarlos?

-Supriya Ganesh: Creo que pude hacer otro personaje en el medio, que no tenía nada que ver con la serie, y eso fue muy lindo. Pero cuando volví, sí estaba un poco nerviosa, pensando: “¿Puedo volver a meterme en ella? ¿Va a funcionar?”. Al final funcionó. Estar de nuevo en el set ayuda muchísimo. Es el mismo equipo, la misma gente, y eso te da una sensación de familiaridad, como decir: “Ok, esto ya lo conozco”.

The Pitt Supriya Ganesh y Taylor Dearden. WBDTV

-A lo largo de la primera temporada, sus personajes crecieron mucho en un período que, dentro de la historia, transcurre en un solo día. ¿Cómo describirían el camino de crecimiento de sus personajes en la segunda temporada?

-Taylor Dearden: Gran parte del crecimiento de nuestros personajes sucede entre temporadas. Diez meses es mucho tiempo. Para Mel, eso significó sentirse mucho más cómoda con las personas, con el hospital, y ganar confianza, solo para luego tener un día terrible, realmente terrible. Todo eso ayudó a construir el punto de partida de la segunda temporada.

-Supriya Ganesh: Sí, estoy de acuerdo. En el caso de Samira, también gana mucha más confianza entre una temporada y otra. Si esa confianza va a durar o no, eso está por verse.

Taylor Dearden en The Pitt Taylor Dearden (hija del actor Bryan Cranston) interpreta a Mel en The Pitt.

-Noah Wyle describió a la serie como una especie de “pornografía de la competencia” ¿Qué lugar ocupa la idea de competencia y profesionalismo a la hora de construir a sus personajes?

-Taylor Dearden: La confianza es clave. Incluso si nuestros personajes son relativamente nuevos en la profesión, todos son muy buenos en lo que hacen. Fue muy divertido interpretar personajes que saben lo que están haciendo y poder preguntar a los médicos reales cosas como: “En mi nivel de formación, ¿cuántas veces habría visto esto?”. Eso sumó mucho a cada escena.

-Supriya Ganesh: En el caso de Samira, al inicio parece el eslabón más débil del equipo. El desafío era mostrar que es competente, que no es una mala doctora, sino una doctora ansiosa. El guion apoyó mucho esa diferencia. Creo que el público entendió que no era un problema de ella, sino del sistema. Fue muy lindo mostrar cómo esa competencia se consolida hacia el final de la temporada.

The Pitt WBDTV

-Mel y su hermana son personajes neurodivergentes, y esa representación atraviesa la serie. ¿Qué tan importante fue para vos visibilizar la neurodiversidad en The Pitt?

-Taylor Dearden: Siendo neurodivergente, sentí que mucho del diálogo y de las acciones dejaban claro que Mel también lo es. He visto a muchos amigos, especialmente en el caso del autismo, que tienen hermanos con manifestaciones más severas y, como consecuencia, nunca fueron diagnosticados. Eso los llevó a vivir sin entenderse del todo. Cuando leí el guion, sentí que quería profundizar en eso, y los creadores me apoyaron completamente.

-En tu caso, Supriya, tenés formación médica previa. ¿Cuánto influyó eso en tu trabajo como actriz dentro de la serie?

-Supriya Ganesh: Ayudó a que el mundo del hospital resultara menos intimidante. Muchas cosas me eran familiares, aunque hacer los procedimientos era otra historia. Entendía la teoría, podía escribir el “ensayo”, pero no hacerlo en la práctica. Igual fue abrumador. Aun así, agradezco haber tenido ese trasfondo.

The Pitt Los actores Noah Wyle (ex ER Emergencias), Ned Brower y Supriya Ganesh. WBDTV

-Tu personaje atraviesa muchas situaciones emocionalmente intensas en la primera temporada. ¿Cómo te preparaste para encarar la segunda?

-Taylor Dearden: No tuvimos mucho aviso sobre hacia dónde iban nuestros personajes, lo cual fue un desafío. No poder prepararte con anticipación te obliga a improvisar un poco. Pero saber que Mel lleva diez meses ahí, que está más cómoda con el entorno y conoce a la gente, fue clave. Aunque sigue siendo un día raro y difícil para ella, ya no se siente como una estudiante de medicina.

-La serie aborda de forma directa las divisiones éticas y raciales del sistema de salud estadounidense ¿Cómo sentís que The Pitt pone esos temas en discusión?

-Supriya Ganesh: La serie hace una mirada muy honesta sobre esas desigualdades. No solo reconoce que es un problema, sino que invita a revisar los propios prejuicios. Casos como el de la obesidad o la anemia falciforme muestran cómo los sesgos afectan la atención médica. Me parece muy valioso generar conciencia sobre el dolor real que atraviesan ciertos pacientes y por qué necesitan determinados tratamientos.

supriya-ganesh-on-the-pitt Supriya Ganesh, en The Pitt. WBDTV

-En la primera temporada, Samira suele funcionar como una brújula moral ¿Cómo evolucionan sus límites éticos bajo presión en la segunda?

-Supriya Ganesh: Ese evento puntual que impulsa su crecimiento todavía está por verse. Pero la decisión que tomé fue que Samira se siente más cómoda en la guardia. En la primera temporada estaba muy preocupada por si pertenecía o no. Ahora tiene más confianza. Hay un momento en el que se muestra un poco menos empática con un paciente. Es muy sutil, y me da curiosidad ver si el público lo nota.

-Mel navega los casos con urgencia, pero también con mucha vulnerabilidad. ¿La encarás de otra manera en esta nueva temporada?

-Taylor Dearden: Diez meses después, Mel sabe que su lugar está ahí. Ya no duda de si pertenece. Todavía le cuesta relacionarse con las personas, pero ahora enfrenta situaciones médicas que le resultan más rutinarias. Sabe lo que está haciendo. Aun así, tener un día terrible mantiene esa ansiedad presente.

The Pitt Shawn Hatosy en The Pitt. WBDTV

-¿Qué tan presente está el diálogo con los creadores de la serie durante el proceso?

-Taylor Dearden: Es más una cuestión de confiar. En la primera temporada recibimos mucha historia de fondo que ayudó a construir los personajes. En la segunda hubo menos información previa, así que fue un acto de confianza.

-Supriya Ganesh: Es un proceso distinto. En lugar de saber todo desde el inicio, vas descubriendo cosas sobre la marcha. A veces un momento inspira a los guionistas y eso se desarrolla más adelante. Es una forma muy distinta de abordar la actuación.