21 de enero de 2026 - 10:31

Reaparecen los tuits de Natacha Jaitt que exponían a Luciano Castro como mujeriego: "Atalo a tu marido"

Las revelaciones de la modelo fueron entre 2018 y 2019. Salieron a la luz luego de que se confirmara la infidelidad del actor a Griselda Siciliani.

Los viejos tuits de Natacha Jaitt sobre Luciano Castro.&nbsp;

Los viejos tuits de Natacha Jaitt sobre Luciano Castro. 

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Si bien hace varios años el nombre de Luciano Castro se asocia al termino “mujeriego”; una serie de viejos tuits de Natacha Jaitt reveló las presuntas infidelidades del actor hace siete años, cuando aún estaba en pareja con Sabrina Rojas.

Leé además

Sabrina Rojas se confesó

Sabrina Rojas cuestionó el doble discurso sobre el escándalo de Luciano Castro y Griselda Siciliani

Por Redacción
El personaje de Luciano Castro es un boxeador que está en prisión.

Totalmente arrepentido: Luciano Castro sigue en silencio tras la crisis con Griselda Siciliani

Por Redacción Espectáculos

El mensaje fue publicado en 2019 y el hermano de Natacha, Ulises fue quien compartió el posteo original con una breve aclaración: “Natacha sobre Luciano Castro (2019)”. El tuit en es del primero de enero de ese año, cuando Castro estaba casado con Rojas.

¿Qué tuiteó Natacha Jaitt?

Natacha había escrito: “¿Alguien puede verificar que Luciano Castro no quedó tirado, enfiestado, en ninguna quinta de Pilar este 31? Es para mi amiga Sabrina Rojas”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=http://x.com/ulisesjaitt/status/2013311460105998374&partner=&hide_thread=false

Luego, compartió otro tuit más viejo aún, de 2018, también de fin de año donde decía: “@sarbinarojasok ATALO a tu marido!! Que no te haga la del 24!! Otra vez fiestita escondida??”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ulisesjaitt/status/2013627693116395538&partner=&hide_thread=false

El último tuit llegó luego de que se confirmara la noticia de la separación de Sabrina y Luciano: "Te felicito por tomar la decisión de separarte de una persona que jugó con tu corazón hasta romperlo. Soltá todo lo que te lastima. Eso no era amor".

G_HYW8eW0AEyyp-

La reaparición de los mensajes llega luego de que se difundieran audios del actor grabados en noviembre pasado durante un viaje a España, en los que se lo escucha intentando seducir a una mujer mientras mantenía una relación con Griselda Siciliani, protagonista de “Envidiosa”.

La reacción en redes tras el posteo de Ulises Jaitt

Como suele ocurrir cada vez que se rescatan publicaciones pasadas de Natacha Jaitt, el mensaje generó una ola de comentarios, “likes” y debates. Muchos usuarios interpretaron sus palabras como una suerte de advertencia adelantada a situaciones que hoy vuelven a salir a la luz.

“Esta mujer tenía la posta de todo”, “incomodaba antes y sigue incomodando ahora”, “tenía más información que muchos periodistas” y “una adelantada a su tiempo”, fueron algunos de los mensajes que recibió Ulises Jaitt en respuesta al posteo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Leticia Siciliani sorprendió al hablar otro idioma

Leticia Siciliani rompió el silencio y fue lapidaria con Luciano Castro: "Se mete conmigo"

Por Redacción Espectáculos
Se estrena la segunda temporada de la serie franco-japonesa que se inspira en Succession.

Con 8 episodios: la serie al estilo de "Succession" que estrena su segunda temporada

Por Redacción Espectáculos
La nueva oferta que le hizo Netflix a Warner Bros.

Netflix hizo un cambio clave en su oferta con Warner Bros: es imposible rechazarla

Por Redacción Espectáculos
Juana Tinelli y el influencer han estado intercambiando mensajes en redes sociales.

El cruce de mensajes entre Juana Tinelli y un conocido influencer que alimenta rumores: ¿romance en puerta?

Por Agustín Zamora