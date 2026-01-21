Reaparecen los tuits de Natacha Jaitt que exponían a Luciano Castro como mujeriego: "Atalo a tu marido"

Si bien hace varios años el nombre de Luciano Castro se asocia al termino “mujeriego” ; una serie de viejos tuits de Natacha Jaitt reveló las presuntas infidelidades del actor hace siete años, cuando aún estaba en pareja con Sabrina Rojas.

El mensaje fue publicado en 2019 y el hermano de Natacha, Ulises fue quien compartió el posteo original con una breve aclaración: “Natacha sobre Luciano Castro (2019)”. El tuit en es del primero de enero de ese año, cuando Castro estaba casado con Rojas.

Natacha había escrito: “ ¿Alguien puede verificar que Luciano Castro no quedó tirado, enfiestado, en ninguna quinta de Pilar este 31? Es para mi amiga Sabrina Rojas”.

Luego, compartió otro tuit más viejo aún, de 2018, también de fin de año donde decía: “ @sarbinarojasok ATALO a tu marido!! Que no te haga la del 24!! Otra vez fiestita escondida??”.

El último tuit llegó luego de que se confirmara la noticia de la separación de Sabrina y Luciano: " Te felicito por tomar la decisión de separarte de una persona que jugó con tu corazón hasta romperlo. Soltá todo lo que te lastima. Eso no era amor".

La reaparición de los mensajes llega luego de que se difundieran audios del actor grabados en noviembre pasado durante un viaje a España, en los que se lo escucha intentando seducir a una mujer mientras mantenía una relación con Griselda Siciliani, protagonista de “Envidiosa”.

La reacción en redes tras el posteo de Ulises Jaitt

Como suele ocurrir cada vez que se rescatan publicaciones pasadas de Natacha Jaitt, el mensaje generó una ola de comentarios, “likes” y debates. Muchos usuarios interpretaron sus palabras como una suerte de advertencia adelantada a situaciones que hoy vuelven a salir a la luz.

“Esta mujer tenía la posta de todo”, “incomodaba antes y sigue incomodando ahora”, “tenía más información que muchos periodistas” y “una adelantada a su tiempo”, fueron algunos de los mensajes que recibió Ulises Jaitt en respuesta al posteo.