Totalmente arrepentido: Luciano Castro sigue en silencio tras la crisis con Griselda Siciliani

El actor se encuentra en un estado emocional muy delicado, luego del escándalo y filtración de sus audios.

La relación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani atraviesa su momento más delicado luego de la confirmación de una infidelidad que salió a la luz tras la viralización de audios comprometedores vinculados a Sarah Borrell, una joven danesa a quien el actor habría conocido durante su estadía en España.

El delicado estado emocional de Luciano Castro Pía Shaw reveló detalles de una conversación privada que mantuvo con Castro y que expone el estado emocional que atraviesa el actor. Durante su participación en el programa A la Barbarossa, que se emite por Telefe, Shaw contó que el intérprete se mostró profundamente afectado por la situación y asumió su responsabilidad. “Me dijo ‘perdí al amor de su vida’, que se mandó una gran cag... Esas fueron las frases”, relató la periodista, quien aclaró que compartió la información con el consentimiento del actor.

Luciano Castro cumplió 50 años y compartió con su familia, amigos, Griselda Siciliani e hijos (5).jpg Según explicó, Castro se encuentra atravesado por el arrepentimiento y la angustia, y decidió no hacer declaraciones públicas para evitar seguir alimentando el conflicto. “Hablé bastante y estaba súper arrepentidísimo de lo que viene pasando dentro de esta situación”, agregó Shaw, al tiempo que señaló que el actor le pidió expresamente no profundizar en detalles ni continuar hablando del tema en otros espacios. Para la periodista, el vínculo está seriamente dañado: “Interpreto, porque tengo información, que no está nada bien entre los dos. Hoy es muy difícil la situación entre ambos y la relación”.

El romance, que llevaba poco más de un año y se había caracterizado por el bajo perfil, quedó envuelto en un fuerte huracán mediático tras la filtración de los mensajes y su posterior circulación en redes sociales y programas de espectáculos. Desde entonces, cada gesto y cada silencio de los protagonistas fue analizado al detalle.