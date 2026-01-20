Totalmente arrepentido: Luciano Castro sigue en silencio tras la crisis con Griselda Siciliani

La relación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani atraviesa su momento más delicado luego de la confirmación de una infidelidad que salió a la luz tras la viralización de audios comprometedores vinculados a Sarah Borrell, una joven danesa a quien el actor habría conocido durante su estadía en España.
Pía Shaw reveló detalles de una conversación privada que mantuvo con Castro y que expone el estado emocional que atraviesa el actor. Durante su participación en el programa A la Barbarossa, que se emite por Telefe, Shaw contó que el intérprete se mostró profundamente afectado por la situación y asumió su responsabilidad. “Me dijo ‘perdí al amor de su vida’, que se mandó una gran cag... Esas fueron las frases”, relató la periodista, quien aclaró que compartió la información con el consentimiento del actor.
Según explicó, Castro se encuentra atravesado por el arrepentimiento y la angustia, y decidió no hacer declaraciones públicas para evitar seguir alimentando el conflicto. “Hablé bastante y estaba súper arrepentidísimo de lo que viene pasando dentro de esta situación”, agregó Shaw, al tiempo que señaló que el actor le pidió expresamente no profundizar en detalles ni continuar hablando del tema en otros espacios. Para la periodista, el vínculo está seriamente dañado: “Interpreto, porque tengo información, que no está nada bien entre los dos. Hoy es muy difícil la situación entre ambos y la relación”.
El romance, que llevaba poco más de un año y se había caracterizado por el bajo perfil, quedó envuelto en un fuerte huracán mediático tras la filtración de los mensajes y su posterior circulación en redes sociales y programas de espectáculos. Desde entonces, cada gesto y cada silencio de los protagonistas fue analizado al detalle.
Qué dijo Griselda Siciliani
En paralelo, Griselda Siciliani enfrentó a la prensa el lunes por la tarde a la salida de una jornada de rodaje de la biopic sobre Moria Casán. Interceptada por cronistas, la actriz fue clara al marcar su postura y se negó de forma sistemática a referirse a la situación. “Ustedes saben que no me gusta hablar de mi intimidad ni de la de nadie. No quiero colaborar con la expansión de ese tema, así que si me disculpan… No quiero hablar”, expresó.