Modelo mendocina vivió una aterradora experiencia en Mar del Plata: "Mientras nos robaban, se tomaron un fernet"

Una joven mendocina de 24 años fue víctima de un robo en el departamento que alquiló junto a amigos para vacacionar en Mar del Plata . El caso se viralizó luego de que Celeste Manzur relatara en redes sociales cómo delincuentes ingresaron al alojamiento mientras salían a bailar y se llevaron todas sus pertenencias.

Según contó, habían alquilado un departamento en la zona de playas del sur "pensando que era lo más seguro y lindo", pero al llegar advirtieron que las fotos publicadas no coincidían con la realidad y que la seguridad del lugar era mínima.

La propietaria vivía arriba del alojamiento, pero cuando estaban camino a "La Feliz", les indicó que no estaría ese fin de semana y que la llave quedaría en una maceta . En el piso superior se iban a alojar unas amigas de su hija.

Comentó que al llegar entraron "como si nada por un portón de madera que su seguridad era una tablita" por lo que, al no gustarles el lugar, buscaron otro hospedaje, pero se les hizo tarde y decidieron pasar la noche allí.

Al día siguiente salieron a un boliche y durante la madrugada, antes de ir a un after, Celeste volvió al departamento y notó una ventana abierta . “Pensé que eran mis amigos y les empecé a gritar, pero no respondían”, relató. Al ingresar, encontró todo revuelto y las valijas desaparecidas .

Mientras les robaban, los delincuentes se tomaron un fernet

Los ladrones se llevaron siete valijas, una cámara de fotos, una computadora, un parlante, dinero, documentos y hasta ropa interior y cepillos de dientes. "Nos desvalijaron por completo", aseguró.

El robo quedó registrado en cámaras de seguridad de un vecino, donde se observa a tres personas llegar en un Fiat 145, abrir el portón "como si nada" e ingresar por la ventana: "Mientras nos estaban robando, se tomaron hasta un fernet".

"Sabían todos nuestros movimientos, que no íbamos a llegar, sabían cómo se manejaba el ingreso... y ya iban preparados a robarnos. Evidentemente alguien tiene que ver, alguien nos vendió. Una persona que sabía todo lo que teníamos", sostuvo la joven.

Tras el hecho, llamaron a la Policía y a la dueña del departamento "que justamente ese fin de semana se fue". Indignada, contó que la mujer la cuestionó: "Me dijo: 'es imposible. Manejo esa casa hace un montón de tiempo, seguramente dejaron la ventana abierta' echándonos la culpa a nosotras". Por su parte, las jóvenes que estaban alojadas arriba "mágicamente desaparecieron".

Sobre esa situación, sumó: "La chica de la inmobiliaria me llamó y me empezó a gritar y me dijo que mi amiga era una maleducada porque dijo que las iba a denunciar. Fue tanta la falta de respeto que le tuve que cortar el teléfono, llamar a mi abogado y decirle 'mirá, intercedé en esta situación porque son personas con las cuales no se puede hablar'".

celeste manzur

Otro dato que le pareció confuso a Celeste fue que los ladrones dejaron intacto el departamento. "Fueron directo a nuestras valijas", remarcó. Además, las víctimas pudieron rastrear la ubicación de sus objetos robados mediante AirPods, pero la Policía "no hizo mucho".

"Veíamos dónde estaban los chorros, pero no nos ayudaron". Incluso contó que se movilizaron al lugar y desde allí llamaron al 911: "La gente que te roba tiene más derecho que vos a meterse, invadirte, robarte y cagarte las vacaciones, pero cuando sabés que tus cosas están allá adentro, no se las podés sacar".

Finalmente, se volvieron a Mendoza con la ropa con la que habían salido: "Viajamos 14 horas con la misma ropa porque no teníamos nada". Los jóvenes realizaron la denuncia online, pero "hasta el día de hoy no tenemos respuesta ni de la propietaria, ni de la inmobiliaria, ni de la Policía, absolutamente nada", cerró.