Operativo inédito en Alta Montaña para vigilar el volcán Planchón-Peteroa: despliegue aéreo y científico

El operativo incluye cinco nuevas estaciones multiparamétricas y apoyo aéreo para instalar equipos en zonas de difícil acceso. La inversión ronda los 294 mil dólares.

La provincia de Mendoza puso en marcha un operativo especial en Alta Montaña para reforzar la vigilancia del volcán Volcán Planchón-Peteroa, que permanece bajo alerta técnica amarilla. La iniciativa contempla la instalación de cinco nuevas estaciones multiparamétricas y el trabajo conjunto con el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y la Municipalidad de Malargüe.

El operativo se desarrollará durante 15 días, aprovechando la ventana climática favorable entre enero y marzo. Incluye la colocación de estaciones sismológicas, equipos GNSS, sensores de gases y cámaras de monitoreo continuo, dos de ellas ubicadas en el borde del cráter, en sectores de difícil acceso.

Mendoza refuerza el monitoreo del volcán Planchón-Peteroa. Prensa Gobierno de Mendoza La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, destacó que el plan comenzó en 2017 y fue renovado este año mediante un nuevo convenio con SEGEMAR. Señaló que el objetivo es reducir la incertidumbre ante posibles emisiones de ceniza y gases y fortalecer la seguridad de las comunidades cercanas.

Hasta ahora, Mendoza contaba con una sola estación propia y dependía en parte del intercambio de información con Chile. Con esta ampliación se busca consolidar un sistema robusto de monitoreo permanente del lado argentino.

Mendoza refuerza el monitoreo del volcán Planchón-Peteroa. Prensa Gobierno de Mendoza La red de vigilancia cubrirá un radio de hasta 70 kilómetros y aportará datos para la planificación territorial y productiva. La inversión total ronda los 294 mil dólares, bonificados por SEGEMAR al Gobierno provincial.