13 de septiembre de 2025 - 00:40

Una historia de amor que rompe prejuicios: pareja brasileña recibe hate por su diferencia de estatura

Ella mide 2,06 metros y él 1,62 metros, una diferencia de estatura, que pesar de las críticas, no deja de demostrar su amor.

La pareja brasileña de Elisane y Francinaldo demuestra que el amor puede superar las críticas en redes sociales y romper con los estereotipos sobre la altura.

La pareja brasileña de Elisane y Francinaldo demuestra que el amor puede superar las críticas en redes sociales y romper con los estereotipos sobre la altura.

Foto:

Por Redacción

Elisane da Cruz Silva y Francinaldo Da Silva Carvalho, pareja de Salinópolis, Brasil, se ha convertido en el centro de una polémica en redes sociales. Ambos comparten posteos en Instagram juntos y muestran una felicidad reflejada en cada imagen; a través de las mismas reciben duras críticas debido a su clara diferencia de estatura: ella, que padece gigantismo, mide más de dos metros, mientras que él alcanza 1,62 metros.

Leé además

Una boda solidaria emociona a Neuquén: pareja en situación de calle se casó en un parador nocturno.  

La historia de amor que emociona: una pareja en situación de calle se casó en un parador nocturno

Por Redacción Sociedad
Estos son los signos más sentimentales de todo el zodíaco.

A todo le ponen una cuota de amor: el signo más sentimental del zodíaco

Por Redacción

Elisane se destaca en un país donde la estatura promedio de las mujeres es de 1,60 metros. Debido a su condición, asegura que le fue difícil encontrar pareja, al menos hasta que hace ocho años conoció a Francinaldo. A pesar de que él no alcanza el promedio de estatura masculina de Brasil (1,73 metros), la diferencia no fue un impedimento para enamorarse. Se casaron dos años después de conocerse y hoy tienen un hijo de 3 años.

Críticas en redes sociales

La pareja, durante un tiempo han sido victimas de duros comentarios en redes sociales. Elisane confesó que el acoso fue tan duro que llegó a sufrir depresión: “El prejuicio de algunas personas llegó a ser demasiado. Sufrí mucho y tuve depresión”, relató.

Con el tiempo aprendió a ignorar los comnetarios y a poner el foco en el bienestrar propio y de su familia, aunque aún atraviesa situaciones incomodas donde percibe miradas y las sonrisas burlonas de parte de las personas. A pesar de esto, actualmente sus redes se han llenado de comentarios optimistas y de cariño hacia ella y a su pareja.

Elisane hoy lucha por su propio sueño, ser modelo: "Mi sueño es que ella tenga éxito en su carrera de modelaje... así podremos darle un buen futuro a nuestro hijo y que pueda seguir su propio camino", destacó Francinaldo, para quien el amor y la familia son más importantes que cualquier diferencia de estatura.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Esta película de Netflix cuenta una historia de amor que muchos quisieran tener.

Acaba de llegar a Netflix y es una de las películas de amor más icónicas de los años 2000

Por Alejo Zanabria
Se enamoró de un chico que vive en la calle y su video se hizo viral 

Se enamoró de un chico en situación de calle, su video se hizo viral y estallaron los comentarios

Por Manuel Ferreyra
El joven Roc Àngela Novella se volvió viral por su particular situación académica: si falta, debe avisar para que el profesor no vaya a clase.

La insólita historia del chico que es el único estudiante de su carrera

Por Redacción
Dos jóvenes turistas se volvieron virales en TikTok al relatar cómo su viaje a Niza terminó, por un error, en la ciudad de Túnez.

Error de pronunciación viral: el delirante viaje de dos amigas que querían ir a Niza y terminaron en Túnez

Por Redacción