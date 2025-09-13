Una historia de amor que rompe prejuicios: pareja brasileña recibe hate por su diferencia de estatura

Ella mide 2,06 metros y él 1,62 metros, una diferencia de estatura, que pesar de las críticas, no deja de demostrar su amor.

La pareja brasileña de Elisane y Francinaldo demuestra que el amor puede superar las críticas en redes sociales y romper con los estereotipos sobre la altura.

Elisane da Cruz Silva y Francinaldo Da Silva Carvalho, pareja de Salinópolis, Brasil, se ha convertido en el centro de una polémica en redes sociales. Ambos comparten posteos en Instagram juntos y muestran una felicidad reflejada en cada imagen; a través de las mismas reciben duras críticas debido a su clara diferencia de estatura: ella, que padece gigantismo, mide más de dos metros, mientras que él alcanza 1,62 metros.

Elisane se destaca en un país donde la estatura promedio de las mujeres es de 1,60 metros. Debido a su condición, asegura que le fue difícil encontrar pareja, al menos hasta que hace ocho años conoció a Francinaldo. A pesar de que él no alcanza el promedio de estatura masculina de Brasil (1,73 metros), la diferencia no fue un impedimento para enamorarse. Se casaron dos años después de conocerse y hoy tienen un hijo de 3 años.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Elisane da Cruz Silva (@elisanyoficial) El inicio de su relación no fue fácil, ya que el prejuicio de la gente e incluso de sus propios familiares generó dudas sobre su matrimonio.

Críticas en redes sociales La pareja, durante un tiempo han sido victimas de duros comentarios en redes sociales. Elisane confesó que el acoso fue tan duro que llegó a sufrir depresión: “El prejuicio de algunas personas llegó a ser demasiado. Sufrí mucho y tuve depresión”, relató.

Con el tiempo aprendió a ignorar los comnetarios y a poner el foco en el bienestrar propio y de su familia, aunque aún atraviesa situaciones incomodas donde percibe miradas y las sonrisas burlonas de parte de las personas. A pesar de esto, actualmente sus redes se han llenado de comentarios optimistas y de cariño hacia ella y a su pareja.