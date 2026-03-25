25 de marzo de 2026 - 08:53

Pánico, evacuados y heridos por un incendio en un depósito de garrafas: "Volaban por el aire"

El siniestro se desató esta mañana en Mariano Acosta, partido de Merlo,. Las detonaciones lanzaron proyectiles hacia casas cercanas y provocaron vibraciones que rompieron vidrios. Hay tres personas heridas.

Pánico en Merlo: explosiones e incendio en un depósito de garrafas dejan tres heridos y vecinos evacuados.

Pánico en Merlo: explosiones e incendio en un depósito de garrafas dejan tres heridos y vecinos evacuados.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Una mañana de terror se vive en la localidad bonaerense de Mariano Acosta, partido de Merlo, luego del incendio de un depósito de garrafas que provocó una serie de explosiones. El fuego comenzó minutos antes de las 7:00 en un local ubicado en la avenida Constituyentes, entre Bustillos y Colombres, en un horario de gran movimiento por el ingreso escolar y laboral.

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Según confirmaron fuentes policiales y de emergencias a TN, el saldo provisorio es de tres heridos, todos empleados del establecimiento, quienes sufrieron quemaduras leves, principalmente en sus piernas, y fueron trasladados a la Clínica Paredes para su atención.

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Las explosiones fueron de tal magnitud que los vecinos reportaron que los objetos "volaban por el aire". Testigos presenciales contaron que una garrafa cayó sobre el techo de una casa cercana tras salir despedida por la presión.

Noelia, una vecina que vive a tres cuadras, relató que debió retirar los vidrios de sus ventanas por las vibraciones de las explosiones: "La gente estaba llevando a los chicos al colegio, tomandose el colectivo para ir a trabajar cuando comenzó todo", contó.

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Ante el riesgo inminente y la columna de humo tóxico, decenas de familias comenzaron a autoevacuarse de sus hogares. "Es agarrar todo lo importante y rezar que no pase nada en el camino. Tengo un bebé chico y uno nunca sabe lo que puede pasar con una situación así o por la gente cuando se descontrola y sale rápido con el auto", contó Ezequiel, un vecino que huyó del lugar.

Por su parte, Francisco, dueño de una casa de electricidad frente al depósito, describió la situación que está viviendo: "Corté la luz y me da miedo porque vibra todo. Vuela todo por el aire, tengo mi casa al lado, mi señora, mi hijo y mi nieto están encerrados ahí".

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Varias dotaciones de bomberos de Merlo trabajan en el lugar, pero la peligrosidad de las explosiones dificulta el combate de las llamas. Sergio Ravelli, jefe de Bomberos y Defensa Civil de la zona, explicó que la prioridad es proteger las viviendas linderas.

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"Se está tratando de controlar el incendio, pero por las explosiones se hace difícil aproximarse. Está trabajando personal de emergencias en la zona desde el exterior, cuidando más que nada las partes linderas, intentando resguardar las casas", señaló Ravelli.

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