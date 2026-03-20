La Vendimia aun no queda atrás: Junín elige a la Reina Provincial del Canto y la Melesca

La tradicional fiesta se realizará el sábado 21 de marzo en el Club Los Barriales. Habrá espectáculos musicales, danzas, propuestas gastronómicas y la elección de la nueva soberana entre 16 candidatas de toda la provincia. Las candidatas.

Si alguien pensaba que el tiempo de candidatas y coronaciones ya había quedado atrás después de pasada la Vendimia, se equivoca. Este fin de semana volverá la elección de una reina en Junín: será en el marco de la Fiesta Provincial del Canto y la Melesca, que históricamente se realiza en el distrito Los Barriales.

El festejo tendrá lugar el sábado 21 de marzo, desde las 19, en el Club Los Barriales. Allí se desarrollará una nueva edición de este encuentro cultural que combina música, tradiciones y gastronomía regional, y que incluye como uno de sus momentos centrales la elección y coronación de la Reina Provincial de la Melesca. En esta edición participarán 16 candidatas.

Para los desprevenidos, la melesca es una antigua práctica mendocina vinculada a la cosecha. Consiste en la recolección de los racimos de uva que quedan en la vid una vez finalizada la vendimia principal. Esos frutos, que permanecen más tiempo en la planta, suelen concentrar mayor dulzor y son muy apreciados por los trabajadores rurales.

En ese marco, la fiesta busca recuperar y poner en valor esa tradición rural que forma parte de la cultura vitivinícola de la provincia.

El escenario principal contará con una grilla artística integrada por Los Trovadores de Cuyo, Los Filippis, Cuarto Creciente y Carlos Cabrillana, además de la presentación del Ballet Folklórico Fortín Gaucho, que aportará el tradicional cuadro de danzas.