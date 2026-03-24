¿Tu dolor se intensifica de noche? Descubren las razones y abren la puerta a nuevos tratamientos

Un grupo de científicos logró explicar por qué muchas personas sienten que el dolor corporal u otros se vuelve más intenso durante la noche , un fenómeno frecuente en quienes padecen afecciones crónicas. El hallazgo aporta una base científica a una experiencia ampliamente reportada por pacientes.

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La investigación permitió identificar un circuito neuronal que vincula el reloj biológico del cerebro con la forma en que se procesan las señales de dolor, lo que abre nuevas posibilidades para ajustar tratamientos según los horarios del organismo.

El estudio , encabezado por Zhang Zhi de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China en la provincia oriental de Anhui, fue publicado en la revista Science.

Aunque el ritmo circadiano del dolor es un patrón biológico conocido, que normalmente es más débil durante la actividad y más intenso en reposo, el mecanismo subyacente no estaba claro.

Se sabía que el reloj maestro del cerebro, el núcleo supraquiasmático (SCN) situado en el hipotálamo, regula el sueño y las hormonas, pero faltaba identificar su vínculo directo con el dolor.

Descubrimiento: por qué el dolor empeora por las noches

Con el uso de una avanzada tecnología de rastreo viral, el equipo mapeó una vía neuronal específica en ratones que conecta el SCN con la médula espinal. Los investigadores descubrieron que las neuronas en esta vía están controladas por el ritmo diurno del SCN.

Dado que los ratones son nocturnos, su ciclo de actividad es opuesto al de los seres humanos.

Durante el período de descanso de los ratones (en el día), el SCN se muestra muy activo, impulsando este circuito para amplificar las señales de dolor en la médula espinal.

Por la noche, cuando los ratones estaban activos, la actividad del SCN descendía, reduciendo de forma natural la intensidad de las señales de dolor transmitidas a través de la médula espinal.

“Este descubrimiento explica la razón por la cual la sensibilidad al dolor sigue un ritmo diario”, explicó Zhang Zhi, quien agregó que también proporciona una nueva base teórica para mejorar el tratamiento clínico del dolor, al alinear los horarios de los tratamientos al reloj biológico natural del organismo.