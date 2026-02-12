12 de febrero de 2026 - 11:52

Sofía Viola llega como invitada al tercer Festitango: el festival mendocino para el tango y el arte

La reconocida cantautora regresa una vez a la provincia en el marco de este festival, que busca fortalecer la escena independiente mendocina. En la Nave UNCuyo.

image
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Este sábado 14 de febrero, desde las 19, la Nave UNCuyo propone un San Valentín para encontrarse con la escena independiente y el arte.

La Nave Creativa será el espacio ideal para la tercera edición del FestiTango, una producción original que busca fortalecer la agenda cultural de Mendoza y aportar al crecimiento de una escena artística en permanente construcción.

Sobre el festival

El festival propone una jornada con formato de festival que sintetiza la producción artística mendocina junto a la participación de artistas de otras localidades, con el objetivo de generar cruces, diálogo e identidad propia.

image

Pensado tanto para el público turista que recorre la provincia como para el público local interesado en experiencias contemporáneas con bases tradicionales, el FestiTango reunirá música en vivo, danza y propuestas culturales complementarias en un mismo espacio.

En esta edición, la grilla contará con la destacada presencia del bandoneonista chileno Rodolfo Jorquera y de la cantautora Sofía Viola.

Completarán la programación el quinteto La Cuarta de Fierro junto a la voz de Jero Flores, y el grupo de percusión LaMoladora. La musicalización de la jornada estará a cargo de DJ Alyxon, mientras que los bailarines Florencia Fernández y Carlos Chacón brindarán una clase abierta de tango.

Además de los espectáculos musicales y de danza, el público podrá recorrer una feria de artistas y emprendedores locales, disfrutar de una barra de bebidas y un sector gastronómico, pensados para acompañar toda la jornada.

Las entradas ya se encuentran disponibles en Entradaweb.com.ar, con un valor general de $20.000

