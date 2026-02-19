19 de febrero de 2026 - 23:49

La actriz de "En el barro" participó en la protesta contra la reforma laboral

Lorena Vega se acercó a la plaza donde cientos de manifestantes rechazaban el proyecto debatido en la Cámara de Diputados.

Lorena Vega, a la derecha, en la marcha de este jueves.

Lorena Vega, a la derecha, en la marcha de este jueves.

Foto:

redes sociales
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La actriz, directora y guionista Lorena Vega participó este jueves de la marcha contra la reforma laboral que se realizó en las inmediaciones del Congreso, mientras en el recinto los diputados debatían el proyecto impulsado por el Gobierno.

Leé además

En el barro presentó a los nuevos personajes, entre ellos, el que interpreta La China Suárez. 

"En el barro", temporada 2 con La China Suárez: quiénes son las nuevas protagonistas

Por Redacción Espectáculos
daniel quiroga, referente del teatro mendocino: intento crecer en cada uno de mis espectaculos

Daniel Quiroga, referente del teatro mendocino: "Intento crecer en cada uno de mis espectáculos"

Por Daniel Arias Fuenzalida

Reconocida por su papel en la serie En el barro, Vega se acercó a la plaza donde se concentraron cientos de manifestantes, en su mayoría jóvenes, que expresaban su rechazo a la iniciativa tratada en la Cámara de Diputados.

Durante la movilización, la actriz fue identificada por varios asistentes, quienes se acercaron para saludarla y tomarse fotografías. La jornada estuvo atravesada por momentos de tensión y disturbios entre algunos manifestantes y las fuerzas de seguridad desplegadas en la zona.

En la ficción, Vega interpreta a “Fabiana, la zurda”, uno de los personajes centrales de la trama. La serie —emitida por una plataforma de streaming— narra la historia de cinco mujeres que, tras un accidente, son trasladadas al penal “La Quebrada”, donde deben enfrentar situaciones de corrupción y abuso de poder dentro del sistema carcelario.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Eric Dane, actor de Greys Anatomy.

Dolor en Hollywood: falleció Eric Dane, actor de Grey's Anatomy y Euphoria

Por Redacción Espectáculos
Guido Icardi habló sobre la relación que tuvo su hermano y Wanda Nara. 

La tensión en la familia de Mauro Icardi no para: su hermano Guido recibió graves amenazas

Por Redacción Espectáculos
Ayelén Paleo, nuevamente en el centro de la polémica tras la gran repercusión a partir de la dentención de su madre y aseguró que  se cuelgan de mí.

Ayelén Paleo cometió un error insólito durante una entrevista en vivo: "¿Esto va a salir al aire?"

Por Redacción Espectáculos
guillermina valdes confirmo que mauricio macri le escribio tras su separacion: para salir

Guillermina Valdés confirmó que Mauricio Macri le escribió tras su separación: "Para salir"

Por Redacción Espectáculos