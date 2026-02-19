La actriz de "En el barro" participó en la protesta contra la reforma laboral

Lorena Vega se acercó a la plaza donde cientos de manifestantes rechazaban el proyecto debatido en la Cámara de Diputados.

Lorena Vega, a la derecha, en la marcha de este jueves.

La actriz, directora y guionista Lorena Vega participó este jueves de la marcha contra la reforma laboral que se realizó en las inmediaciones del Congreso, mientras en el recinto los diputados debatían el proyecto impulsado por el Gobierno.

Reconocida por su papel en la serie En el barro, Vega se acercó a la plaza donde se concentraron cientos de manifestantes, en su mayoría jóvenes, que expresaban su rechazo a la iniciativa tratada en la Cámara de Diputados.

Durante la movilización, la actriz fue identificada por varios asistentes, quienes se acercaron para saludarla y tomarse fotografías. La jornada estuvo atravesada por momentos de tensión y disturbios entre algunos manifestantes y las fuerzas de seguridad desplegadas en la zona.