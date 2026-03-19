La joven experimentó una fuerte migraña mientras realizaba una transmisión en directo y falleció minutos después. Qué le pasó.

Una influencer china murió durante una transmisión en vivo tras sufrir un intenso dolor de cabeza

Recientemente, se dio a conocer una noticia que conmocionó a China. La influencer Wang Yefei de 39 años falleció mientras transmitía en vivo por las redes sociales, luego de sufrir un intenso dolor de cabeza y cuello. La joven advirtió a sus seguidores que se sentía mal y minutos más tarde se desmayó.

Según trascendió, la mujer fue trasladada de urgencia a un hospital cercano, pero falleció en el lugar pocos minutos después. Los informes médicos revelaron que habría sufrido una hemorragia en el tronco encefálico.

Embed Çin’de yayn yapan ünlü fenomen Wang Yefei (39), canl yaynda beyin kanamas geçirerek hayatn kaybetti.



• Yefei’nin günde ortalama 11 saat yayn yapt ve düzensiz uyuduu örenildi. pic.twitter.com/7ygLt1w6cq — ahin Özkan (@sahinozkan0) March 16, 2026 El hecho ocurrió el pasado 9 de marzo y en las últimas horas se divulgó un video del momento en que la joven comenzó a experimentar malestares. En las imágenes, Wang Yefei aparece en plena transmisión en vivo cuando, de repente, se lleva las manos a la cabeza y al cuello y manifiesta sentir un intenso dolor.

La joven china había experimentado dolores de cabeza previamente Una amiga de la influencer reveló al medio Red Star News que la joven no presentaba una condición médica preexistente, pero sí había manifestado fuertes dolores de cabeza días antes. Su familia le había recomendado realizarse exámenes médicos para asegurarse de que no se tratara de nada grave, pero ella no le dio importancia a los síntomas y los calmó con analgésicos.

Influencer china- Wang Yefei La influencer china Wang Yefei murió por una hemorragia en el tronco encefálico Por otro lado, la fuente reveló que Yefei dormía apenas cuatro o cinco horas al día debido a la sobrecarga de trabajo que tenía. La influencer se dedicaba a la venta de indumentaria femenina a través de internet y además era madre de una pequeña de 4 años.

Asimismo, trascendió que la streamer realizaba diariamente transmisiones en vivo a través de sus redes sociales, las cuales podían durar entre 7 a 10 horas. El trágico hecho ocurrió apenas 36 minutos después de comenzar con su filmación diaria.