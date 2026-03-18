Conmovedor: murió en brazos de su esposa tras 68 años de amor y su despedida emocionó a millones

El video publicado en redes sociales se volvió viral, con 4 millones de vistas. Apenas vio a su amor, su expresión cambió por completo y vivió sus últimos segundos junto a ella.

La despedida de una pareja de ancianos en Brasil conmovió a miles de personas en redes sociales luego de que se conociera cómo fueron sus últimos minutos juntos tras casi 70 años de relación. El hombre, internado por problemas de salud, esperó a su esposa para decirle adiós.

El momento fue registrado en un hospital de San Pablo y se volvió viral tiempo después, cuando un médico decidió compartir el video. En las imágenes se observa el último encuentro entre ambos, marcado por gestos de cariño y una despedida muy íntima. Apenas vio a su amor, su cara cambió completamente.

Murió en los brazos de su amor Según trascendió en X, el hecho ocurrió en una unidad médica de Guarulhos. El protagonista es Benedicto, de 90 años, que estaba internado desde hacía varios días debido a una neumonía que comprometía sus vías respiratorias.

Como último deseo, pidió ver a su esposa Nilta, de 87, con quien había compartido 68 años de vida. En el video se lo escucha saludarla con un “¡hola, mi amor!” mientras ella se acerca rápidamente a su cama. La mujer lo abrazó, le pidió que se calmara, lo besó en la frente y le acarició la cabeza.

Segundos después de ese gesto, el hombre falleció en sus brazos. Simplemente el amor fue más fuerte.