23 de abril de 2026 - 19:11

"Separados por el ICE", la historia detrás de la imagen ganadora del premio World Press Photo 2026

La foto de Carol Guzy busca retratar el trauma y la desesperación que viven muchos inmigrantes por las políticas de Donald Trump.

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"Separados por el ICE", ganadora del  World Press Photo 2026

Foto:

Carol Guzy
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Este jueves, la fundación World Press Photo eligió la imagen de la fotógrafa estadounidense, Carol Guzy, como la Mejor Foto del Año. En ella, capta el momento en que un hombre ecuatoriano es detenido en Estados Unidos tras acudir a una audiencia judicial de inmigración, mientras sus hijas se aferran a él llorando y suplicando para impedir la separación.

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La foto fue titulada por la autora como "Separados por el ICE", y busca reflejar la situación que viven miles de inmigrantes por las políticas de Donald Trump, llevadas a cabo por el Servicio de Control de Inmigración y Aduana.

La instantánea fue publicada en un artículo del medio Miami Herald y muestra cómo la esposa y los tres hijos (de entre 7 y 15 años) del hombre quedan "desconcolados" tras la detención del "único sustento del hogar", dejando a una familia bajo "dificultades económicas inmediatas y a un profundo trauma emocional".

Embed - “Separados por el ICE”: el premio World Press Photo 2026 retrata el drama migrante en EE.UU.

Carol Guzy dio más detalles sobre el transfondo de la foto tras ganar el World Press Photo 2026. "Las niñas simplemente se agarraban a su padre con tal desesperación que parecía que intentaban evitar que se lo llevaran. Es imposible no sentir el dolor que atraviesa toda la escena", relató a Milenio

Asimismo, la fotoperiodista expresó sentirse "desgarrada" al observar la situación que se vive en el ICE y aseguró que fue testigo de numerosos arrestos a inmigrantes tras comparecencias judiciales. "Nadie está a salvo", sentenció

"El premio es para esas personas", las palabras de la autora

Además, resaltó lo que siente al presenciar este tipo de situaciones en su país."He fotografiado guerras y crisis en muchos países, pero presenciar esto en mi propio país tiene un peso completamente diferente. Como ciudadana estadounidense, es desconcertante", expresó

Carol Guzy
Carol Guzy, ganadora del World Press Photo 2026

Carol Guzy, ganadora del World Press Photo 2026

Al respecto, la autora cuestiona que en muchos casos, las personas detenidas no tienen antecedentes penales y acuden a tribunales para cumplir con procesos legales. Sin embargo, deben enfrentar arrestos y la posible separación de sus familias. "Es importante mostrar quiénes son estas personas y cuál es la realidad. El periodismo sigue teniendo un papel clave para combatir la desinformación y abrir los ojos de la sociedad”, sentenció

En su exposición, Guzi concluyó: “El premio es para las personas que aparecen en la imagen. Yo solo estaba allí para ser testigo”

Finalistas de la World Press Photo 2026

Junto con la foto de Carol Guzy, la Fundación eligió a otras dos fotos finalistas. Una fue tomada por el fotoperiodista palestino Saber Nuraldin, que muestra a civiles sobre un camión de ayuda humanitaria, en una Franja de Gaza devastada por la escasez de alimentos.

La otra foto fue capturada por el autor estadounidense Victor J. Blue, que refleja a mujeres indígenas maya achí en Guatemala tras la condena de exparamilitares por violación y crímenes de lesa humanidad.

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